Payitaht Abdülhamid 21. bölüm fragmanında Mahmut vazgeçmiyor

Ekranların herkes tarafından büyük beğeni kazanan tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacak. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde Mahmut, eski itibarlı günlerine dönmek için Parvus’la işbirliği yapmaya, oyunlar kurmaya devam eder. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Abdülhamid Mahmut’u bir kez daha huzurundan gönderir fakat Mahmut vazgeçmez. Eski itibarlı günlerine dönmek için Parvus’la işbirliği yapmaya, oyunlar kurmaya devam eder. Onun bu oyunlarında rol alan Seniha Sultan ve Sabahattin ise sonunda kendilerini Abdülhamid’in karşısında bulur.
Murad ve Söğütlü ajanların tuzağından Selim Paşa ve kızı Dilşad’ı kurtarmayı başarır. Ama aldıkları istihbarat onları daha zorlu bir göreve sokar. Bu görevde en büyük yardımı Ahsen’den alırlar. Ahsen tercüme odasından çıkıp sokaklarda ajan peşinde koşarken bilmeden belki de ölümüne koşmaktadır.
Firuze, Bidar Sultan’dan intikamını almak ve Şehzade Abdülkadir’in gönlüne girebilmek için her yolu denemektedir. Bidar Sultan’ın bir anlık düştüğü gafletten Abdülhamid onun sayesinde haberdar olur. Daha üzerinden kız kardeşi Seniha Sultan’ın ihanet ağırlığı kalkmamışken Abdülhamid bu kez de karısı Bidar Sultan’ın ihanetiyle sarsılır.
Parvus sinsi ve zehirli ajanlarını Payitaht’ın sokaklarına salmıştır. Marco’nun komutasındaki ajanlar yüzünden Payitaht sokakları artık hiç tekin değildir.
Parvus’un bir diğer eli de Saraydadır. Mahmut’u kullanarak Şehzade Abdülkadir’i köşeye sıkıştırmayı başarır. Abdülkadir’in hatası, yoksa Herzl’e Kudüs’ün kapılarını mı açacaktır?
Hatice Sultan büyük bir ümitle Kemalettin’in Sultan Abdülhamid’le konuşmasını beklerken iki aşığın arasına Osman Paşa girer. Hatice’nin, derdinden yataklara düştüğünü öğrenen Sultan Abdülhamid Hatice’ye kendisi sorar, ne istediğini...
Hatice Sultan, Naime Sultan ve Kemalettin’in gözleri önünde aşkını söyleyebilecek midir?
Gerfand, Marco’nun tutsaklığından kurtulmayı başarır. Peşindeki ajanları canı pahasına atlatır, Saraya kadar ulaşır. Ama Abdülhamid’in karşısına çıkmayı başaracak mıdır?
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