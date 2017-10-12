Payitaht Abdülhamid 20. bölüm fragmanında Abdülhamid'den akıl dolu hamle

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahmut’un kendini aklamak için çevirdiği oyun önce Selim’i, ardından Seniha’yı bir kıskaca sokar. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Parvus sahte kimliğiyle Abdülhamid’i istediği şekilde yönlendireceğini sanırken, Abdülhamid akıllıca hamlelerle planlarını alt üst eder.



Mahmut’un kendini aklamak için çevirdiği oyun önce Selim’i, ardından Seniha’yı bir kıskaca sokar. İkili dürüstlük ve sadakat sınavında ağır bir seçimle karşı karşıya kalır.



Kemalettin’in Abdülhamid’le konuşmasını bekleyen Hatice’nin hayallerini, bir tokat yerle bir eder.



Murad ve Söğütlü Payitaht’a yayılan ajanları bulmaya çalışırken aradıkları ipucunu Ahsen sayesinde bulurlar. Payitaht’ın sokaklarında amansız bir kaçma-kovalama yaşanır.





Abdülkadir’in evlilik teklifini reddeden Ahsen, karşısına dikilince daha fazla Sarayda kalamayacağını anlar. Ahsen’in gidişi Murad ve Abdülkadir’i karşı karşıya getirir.



Abdülkadir, Abdülhamid’den de istediği vazifeyi alamamıştır. Hem aşkta, hem işte kaybeden Şehzade, Saraydan ayrılma kararı alır. Bu karar Abdülkadir’i daha tehlikeli sulara, düşmanın namlusunun ucuna kadar götürür.



Firuze, Hünkâr'ın sofrasına, çocukluk aşkı Abdülkadir’in karşısına oturmayı başarmıştır. Ama haremde biri, asıl kimliğini öğrenir. Şimdi Firuze ne yapacaktır?



Parvus’la işbirliği yapan Mahmud, Saraya girmeyi başarabilecek midir?



Selim Paşa ve kızına düzenlenecek suikastı öğrenen Murad ve Söğütlü onları kurtarmayı başarabilecek midir?