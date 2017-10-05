Payitaht Abdülhamid 19. bölüm fragmanında Sultan'a sinsi tuzak

Ekranların sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Sarayın içine sızan düşmanın Sultan Abdülhamid ile akılları durduracak ilginç anlaşmayı masaya yatırması, Sultan’a hazırlanan sinsi tuzak ve aksiyonu bol ajan avı heyecanı doruklara çıkartacak. Senaryosunu Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’ın yazdığı Payitaht Abdülhamid’in Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde neler yaşacak? Abdülhamid düşmanı olduğunu bilmeden Parvus’u Sarayında ağırlarken Murad Söğütlü’yle birlikte peşlerindeki ajanları alt eder ve petrol haritasını Payitaht’a getirmeyi başarır. Ama daha işleri bitmemiştir. Payitaht’a yayılan ajanları yakalamak zorundadırlar. Murad, ajanların yerini bulmak için kitaplardaki şifreleri çözmeye çalışırken, karşına çıkan Ahsen’in güzelliğinden oldukça etkilenmiştir. Abdülhamid’in emriyle Saraya çağrılan Selim Paşa, sarayda dengelerin yeniden kurulmasına sebep olur. Selim Paşa’nın gelişi, hem haremde, hem de mabeyinde tartışmalara yol açar. Mahmud Paşa Saraya geri dönmek ve gücüne tekrar kavuşmak için yeni bir oyunun içine girer. Seniha Sultan, oğlu için mecburen Mahmud Paşa'nın istediklerini yerine getirmektedir. Bu arada Bidar Sultan'la karşı kaşıya gelir, ama aynı zamanda hiç beklemediği de bir yandaş bulur... Abdülhamid düşmanlarının kendisine karşı harekete geçmek üzere ittifak yapacağı bilgisini alır ama toplantı yerleri meçhuldür. Parvus yandaşlarına Abdülhamid ve hilafeti bitirme yolunda görev dağılımı yaparken Murad yerlerini bulup, düşmanların maskesini düşürebilecek mi? Firuze annesinin intikamını almak için Sarayın koridorlarında bir yılan gibi süzülürken amacına ulaşabilecek mi? Ve Abdülhamid maskeli düşmanı Parvus’un tuzağına düşecek mi?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur. Sefirlerin amacı Abdülhamid’i masada oyuna getirip yenmektir. Osmanlı, hilafeti ezeli düşman olarak görenler işlerini şansa bırakmaz ve Abdülhamid’in karşısına Kralların, Çarların üstünde yeni bir düşman gönderir. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen olacaktır…
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