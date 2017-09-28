Payitaht Abdülhamid 18. bölüm fragmanında zafer coşkusu Saray'ı sarıyor

Ekranların sevilen ve takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. İşte, Payitaht Abdülhamid 18. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Osmanlı Ordusu Yunanlıları harp meydanında yenmeyi başarmış, zafer coşkusu Sarayı sarmıştır. Ama Hatice ve Naime endişe içindedirler. Kemalettin Paşa dönen askerlerin içinde değildir. Sultan Abdülhamid, Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturur. Sefirlerin amacı Abdülhamid’i masada oyuna getirip yenmektir. Osmanlı, hilafeti ezeli düşman olarak görenler işlerini şansa bırakmaz ve Abdülhamid’in karşısına Kralların, Çarların üstünde yeni bir düşman gönderir. Bununla birlikte küçük Şadiye Sultan’ın yanında Saraya melek yüzlü bir şeytan girer. Sultan Abdülhamid ve ailesi her yönden düşmanlarla çevrilmiştir. Kimi görünür, kimi görünmez düşmanlarla Abdülhamid’in nasıl baş edeceği seyirlik bir şölen olacaktır…

SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

Sultan Abdülhamid bir yandan etrafındaki ihaneti temizlerken bir yandan devleti harbe hazırlıyor. Aynı zamanda ince siyasetiyle dış devlet dengelerini ustalıkla idare etmek zorunda olduğunu biliyor. Esas hedef ise belli; İngiliz'in piyon olarak öne sürdüğü Yunan karşısında Şah olacak bir Osmanlı... İhanet düğümü çözüldü… Mahmud Paşa adım adım darağacına yürürken, peşinden ailesi de sürükleniyor. Seniha Sultan, kocasının ihaneti ve taktığı broşun Bidar Sultan tarafından ifşa edilmesiyle güç bir duruma düşüyor. Hünkâr'ın merhametinden öte sığınacak bir şeyi yok.



Sabahattin hem annesi hem babası için çabalıyor. Ya ikisini de kurtaracak, ya da ikisiyle beraber helak olacak. Lakin Abdülkadir, adaleti sağlamak için elinden geleni ardında koymuyor. Bir Şehzade ve bir Paşazadenin ters düştüğü bu savaşta sonuç muamma! Ömer, kardeş bildiği Yusuf'un zalimlerin safına çekilmesine engel olamıyor. Parayı görünce arda kalan her şeyi unutan Yusuf, Ömer'i dahi ezip geçecek raddeye geldi. Ömer, Yusuf'u zalimle bir görmeye dayanabilecek mi? Theodor Herzl, babasını bulmaya kararlı.



Hünkâr, Jacob Herzl'ı kendi himayesinde tuttuğu sürece Theodor Herzl'ı da avucunda tutacak. Herzl buna bir son vermek zorunda. İdeallerine ayaklarında böyle bir pranga varken ulaşamaz. Sara Hedaya ve Emanuel Karaso Payitaht'tan kaçma hayalleri bir silahın hedefine kurban gidiyor. Ve aşıklardan biri ölerek sonsuza kadar ayrılıyor…