PAÜ’nün projelerine TÜBİTAK desteği

PAÜ Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağ, TÜBİTAK’ta düzenlenen törende destek programından yararlanma sertifikasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin’den aldı. PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yürüttüğü projeler ve faaliyetler 2 yıl boyunca TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Ayrıca destek programı kapsamında TÜBİTAK, PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne 1 milyon 200 bin TL’lik hibe desteğinde de bulunacak.



Destek programıyla bilimsel çalışmaların nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, patent ve ticarileştirme faaliyetleri ve inovasyon temelli işletmelerin oluşturulmasıyla üretim sektörleri ve üniversiteler bir araya getirilerek ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor. Bölgede teknoloji transferi hız kazanacak ve bu destekle girişimci adaylarına, üniversite akademisyen ve öğrencilerine, sanayicilere yönelik destekleyici faaliyetler düzenlenecek.