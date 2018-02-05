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    PAÜ’nün projelerine TÜBİTAK desteği

    DHA
    05.02.2018 - 13:37 | Son Güncelleme:

    Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ‘Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Çağrısı’ kapsamında, ‘TÜBİTAK 1601 Destek Programı’ndan yararlanmaya hak kazandı. PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) yürüttüğü faaliyetler, 2 yıl boyunca TÜBİTAK tarafından desteklenecek ve TÜBİTAK, PAÜ TTO’ya 1 milyon 200 bin TL’lik hibe desteğinde bulunacak.

    PAÜ Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağ, TÜBİTAK’ta düzenlenen törende destek programından yararlanma sertifikasını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin’den aldı. PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin yürüttüğü projeler ve faaliyetler 2 yıl boyunca TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Ayrıca destek programı kapsamında TÜBİTAK, PAÜ Teknoloji Transfer Ofisi’ne 1 milyon 200 bin TL’lik hibe desteğinde de bulunacak.

    PAÜ’nün projelerine TÜBİTAK desteği
    Destek programıyla bilimsel çalışmaların nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, patent ve ticarileştirme faaliyetleri ve inovasyon temelli işletmelerin oluşturulmasıyla üretim sektörleri ve üniversiteler bir araya getirilerek ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor. Bölgede teknoloji transferi hız kazanacak ve bu destekle girişimci adaylarına, üniversite akademisyen ve öğrencilerine, sanayicilere yönelik destekleyici faaliyetler düzenlenecek.

    Etiketler: Pamukkale Üniversitesi , TÜBİTAK , proje
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