Patronunuzun sevgisini kazanmanın 6 yolu

Fikrini alın
Patronunuzun fikrini almak sizi akılsız göstermeyecektir. Aksine, bu durum var olan bir işin iyi olması için neler yapabileceğinizi, ne kadar efor sar edeceğinizi gösterir. Fakat bunu yaparken, siz yapabilecekken öylesine sorduğunuz ve yersiz sorulardan kaçının. Yerinde fikir almak, ‘fikrinizi önemsiyorum’ demenin farklı bir yöntemidir.
Erken saatlerde işinize gidin
İşiniz ne kadar rahat olursa olsun, patronlar her zaman işe erken gelen insanları sevmektedir. Çünkü işe erken gelmek bir sorumluluk göstergesidir. Ve yapılan araştırmalar ofiste erken gelen insanların performans notlarında her zaman diğer insanlara göre daha yüksek puanlar aldığını göstermektedir.
Farklı ve büyük hedefler koyun
Hedefler ve azim her ortamda hissedilir; tabii ki patronunuz tarafından da bu durum böyledir. Yapılan araştırmalar şirket içerisinde koyulan büyük hedeflerin, fark edilmek ve sevilmek için etkili olduğu sonucunu gösteriyor. Hedeflerinizi yüksek koymanız, patronunuzun sizin hakkınızda etraflıca ve etkili düşündüğünüz fikrini doğurur.
Detaylara boğulmayın fakat detaycı olun
Her zaman detaylarda boğulmanın kötü bir şey olduğu söylenir. Fakat patronlar detaylara takılan insanları severler Çünkü teslim edilen işlerde akıllarının kalmasını istemezler.
Patronunuzun ne istediğini anlayın
Her kişinin bir iletişim dili olduğu gibi patronunuzda bir iletişim dili vardır. Bu yüzden patronunuzun neyi ne şekilde istediğini iyi anlayın. Patronunuzun iletişim dilini anlayarak işleri daha hızlı yapabilir ve ön müdahaleler gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde patronunuzun sevgisini kazanabilirsiniz.
Teşekkür edin
Evet doğru duydunuz, patronunuza teşekkür edin. Bu yapacağınız eylem hem patronunuzun sevgisi hem de insanlığınızın için oldukça önemlidir. Patronunuzun tarafından gelen tavsiyeler, ödüller, akıllara teşekkür edin. Bu patronunuza yapılan iyiliğin boşa gitmediğini hissettir; ve sıkı bir bağlar kurmanızı sağlar.
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