İşinizde başarılı olduğunuzu ve artık zam alma vaktinizin geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Zam istemek kolay bir süreç değildir. Özellikle şirketin finansal durumu, ekonomik nedenler ve önemli bir proje üstünde olmak gibi nedenler zam isteğini ertelemeye neden olur. Oysa ki siz zammı hak ettiğinizi düşünüyorsanız ve bunun için geçerli nedenleriniz de varsa hemen harekete geçmemeniz için hiçbir sebep yok. Peki patronunuzu zam için nasıl ikna edersiniz?

"Bu maaş bana yetmiyor" demeyin

Zam isteme talebinizde geçim derdinizden bahsetmeniz zam alma olasılığınızı oldukça düşürür. "Bu maaş bana yetmiyor" gibi açıklamalar yapmak yerine maaşı neden hak ettiğiniz üzerine yoğunlaşmalısınız.

Başarılarınızı ve geliştirdiğiniz projeleri öne sürün

Patronunuzu zam konuşmasında ikna etmek için işe girdiğinizden beri şirkete kattığınız başarıları ve geliştirdiğiniz karlı projeleri öne sürmeniz zammı neden hakkettiğinizi iyi bir şekilde açıklar. Başarılar ve şirkete kazandırdıklarınız zam için en geçerli nedenlerdir.

Zam görüşmesi için patronunuzdan randevu talep edin

Zam görüşmesini ulu orta bir yerde veya ayaküstü bir sohbette yapmak yerine patronunuzdan bir görüşme talep ederek neden zam istediğinizi açıklamak zam alma şansınızı artırır. Yapılan bir araştırmaya göre perşembe günü zam görüşmesi için en uygun günmüş.

Kimseyi kendinizle kıyaslamayın

Zam isterken diğer çalışanların maaşlarından veya aldıkları zamlardan bahsetmek yerine konuşmada sizin neden zam istediğinizi patronunuza anlatmaya çalışın. Yapacağınız yanlış kıyaslamalar zam almanızı engelleyebilir ve patronunuzun gözünden düşmenize neden olabilir.

Şirketin finansal durumuna göz atın

Çalıştığınız şirketin içinde bulunduğu finansal durum zam görüşmesi yapıp yapmamanızda önemli bir ayrıntı. Şirket finansal anlamda kritik günler geçiriyorsa zam konuşmak için hiç de uygun bir dönem değildir.

"Hayır" cevabına hazır olun

Zam görüşmesinde her zaman "hayır" cevabına hazırlıklı olmalısınız. Böyle bir durumda ise patronunuzla daha az bir zam oranı karşılığında daha çok sorumluluk almayı konuşabilir veya diğer yan haklarınızda iyileştirmeler talep edebilirsiniz.

Konuşmanızı prova etmenizde fayda var

Zam görüşmeleri gergin anlara sahne olabilir. Bunu olabildiğince aza indirmek için görüşme öncesi konuşmanızı tasarlamanız ve sinirli veya tehdit vari bir tavır yerine sakin bir tavır benimseyen bir üslupla konuşmanızı oluşturmanız isteğinize ulaşma konusunda önemli.

Piyasa araştırması yapın

Zam isterken sizin pozisyonunuzda çalışanların ne kadar ücret aldığını araştırmanız gerekiyor. Eğer piyasanın altındaysanız bu kozu da kullanabilirsiniz. Eğer piyasa üstündeyseniz performansınıza daha çok odaklanabilirsiniz.