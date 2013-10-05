Patronlar Balık Avında

4-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’nda iş dünyasının önemli isimlerinin de aralarında bulunduğu dünya çapında birçok sportif balıkçı ve 90’a yakın tekne denize açılacak. Üçüncü kez Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin en prestijli balıkçılık turnuvasında, sportif balıkçılığın uluslararası kurallarına göre avlanılacak. Mustafa Koç, Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı, Can Ekşioğlu gibi isimler turnuvada şampiyonluk için avlanacak.

Alaçatı’da bu yıl yedinci kez düzenlenecek Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 4-6 Ekim tarihleri arasında, Vodafone Red sponsorluğunda gerçekleşecek.

Ülkemizde sportif balıkçılığın en önemli etkinliği olan ve Avrupa’nın en büyük üç balıkçılık yarışmasından biri olarak kabul edilen Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası’nda 90’a yakın tekne, rekor için denize açılacak. Turnuvada Mustafa Koç, Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı, Can Ekşioğlu, Can Kestelli gibi iş dünyasının ünlü isimleriyle İtalya, Güney Afrika ülkelerden katılan birçok profesyonel balıkçı da yarışacak.

Alaçatı Port Marina’da düzenlenecek turnuvada toplam 300’den fazla balıkçı birinci olmak için centilmence mücadele edecek. 5 Ekim sabahının ilk ışıklarıyla avlanmak üzere denize açılacak tekneler, sekiz saat süren deniz macerasında kıyıya en büyük ve en fazla balıkla dönmek için yarışacaklar.

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