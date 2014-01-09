Patlıcanlı peynirli sultan çöreği

Üzerine yoğurt ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya başlayın. İsterseniz bu karıştırma işlemini mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Ele yapışmayan ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edinceye kadar yoğurup hamuru oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Diğer taraftan, iç harcını hazırlamak için; sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırın. Alacalı (çizgili) formda soyduğunuz patlıcanları uzunlamasına dörde bölüp 1 santim kalınlığında ve küp şeklinde dilimleyin. Patlıcanları kızgın yağda ve orta ısılı ateşte karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Ocaktan alıp henüz sıcakken içine rendelenmiş beyaz peyniri, fesleğen ve pul biberi ekleyin. Kuru nane ve kekiği de serpiştirdikten sonra malzemeleri çatalla karıştırarak soğumaya bırakın.

Şimdi dinlenen hamuru yaklaşık 1 santim kalınlığında ve dikdörtgen şeklinde açın. Soğuyan peynirli patlıcanlı harcı hamurun her tarafına yayın.

Hamuru uzun kenarından başlayarak sararak rulo haline getirin. Elde ettiğiniz rulo kalın olacaktır. Çöreğin üzerine fırça yardımıyla çırpılmış yumurta sürüp susam serpiştirin. Çöreği yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip 10 dakika önceden ısıtılıp 175 dereceye ayarlanmış fırında 40-45 dakika pişirerek çıkarın. Ilık hale gelmesini bekleyip dilimleyerek servise sunun.

Malzeme listesi

- 3 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- İç malzemesi için

- 3 adet

orta boy kemer patlıcan ( uzun )

- 3-4 yemek kaşığı sıvıyağ

- 250-300 gr beyaz peynir

- 1 yemek kaşığı kuru fesleğen

- 2 çay kaşığı kırmızı pul biber, kuru nane, kuru kekik

- Üzeri için

- 2 adet yumurtanın sarısı

- 2 yemek kaşığı susam