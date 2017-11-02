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    Patlayan trafo paniğe yol açtı

    DHA
    02.11.2017 - 22:57 | Son Güncelleme:

    BAHÇELİEVLER’de gürültüyle patlayan elektrik trafosu paniğe yol açtı.

    Olay, Soğanlı Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Meydanda yer alan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamalarla birlikte yangın çıktı. Patlama sırasında panik yaşanırken çevredeki esnaf ve mahalleli kendini dışarı attı.

    ELEKTRİKLER KESİLDİ

    Bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Çevrede bazı ev ve işyerlerinde elektrikler kesildi. BEDAŞ ekipleri, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.

    Patlayan trafo paniğe yol açtı

    Çevrede esnaflık yapan bir görgü tanığı, "Şiddetli bir patlama oldu. Arka arkaya 3-4 sefer aynı anda patladı. Şiddetli patlamada millet dışarı çıktı. İnsanlar panik halde kaçıştılar. Şimdi bazı yerlerde elektrikler yok. Yetkililer, yarın öğlene kadar elektriklerin geleceğini söylediler." dedi.

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Patlayan trafo paniğe yol açtı

    Bu arada, trafonun patlama anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafodan patlama sesleri duyulurken, trafonun alev aldığı görüldü. Çevrede panik yaşandığı görüntülere yansıdı.

     

    Etiketler: BAHÇELİEVLER , trafo
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