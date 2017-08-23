Patlayan buzdolabı evi yaktı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Doğu Sokaktaki 3 katlı evin 1inci katında meydana geldi. Davut Karagüllüoğlunun ailesiyle birlikte kiracı olarak oturduğu evin mutfak kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören Karagüllüoğlunun eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan kadın dumandan zehirlenmemek için evden çıktı. İhbar üzerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı. İtfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yangının çıkış sebebinin mutfakta bulunan buzdolabının patlaması olduğu belirlendi. Apartman dairesi tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.