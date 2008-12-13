Patlayacaksan patla artık

Gülşah Erkaya yazıyor

Kartal'ın soldan geliştirmek istediği ataklar istekli ama acemi ataklardı. Holosko'nun tüm iştahına rağmen gol kokmuyordu. Orta sahasız Beşiktaş'ın gol atamayacağına kanaat getirip Ankaragücü'nün ne yapacağını beklemeye başlamıştık ki, Rüştü'nün “Beyin yoksa ben varım” edasıyla yaptığı asist ve Holosko'nun Holoskoluğunu göstermesi, taraftarı, Denizli'yi, takımı ve yönetimi biraz olsun gerginlikten kurtardı.

Golden sonra özgüveni de yerine gelen Beşiktaş, Murat Erdoğan'ın da orta sahadan ileri kayması ile orta sahada baskı kurmaya başladı. Beşiktaş'ın orta sahadan başlayarak kurduğu baskının neticesinde yakaladığı pozisyonlarda top kaleye girmek isteseydi Kartal, ilk yarıyı en az dört farkla kapatabilirdi.

Derbi öncesi ciddi bir fark ve tabi ki moral isteyen Mustafa hoca, Cisse'yi zaman zaman sağ açık gibi oynatmakta sakınca görmedi. Girdiği pozisyonlarda ikinci golü bulamayan Beşiktaş, ilk yarının son beş dakikasında Murat Erdoğan'ın da tekrar yerine dönmesiyle orta sahayı Ankara ekibine devretti. Bu dakikalarda üst üste birkaç pozisyona giren Ankara ekibi, bunları değerlendiremeyince maçın kaderi de ikinci raunda kalmış oldu.

İkinci yarı bütün Beşiktaş takımı orta sahadaki her topu Delgado ile buluşturarak arkadaşlarının beklenen patlamayı yapması için çabaladı. Ancak Delgado'dan bırakın patlama sesini cılız bir tıs sesi bile çıkmadı. Bu maçta da patlayamayan Delgado'nun sempatikliği ve efendiliğinden kaynaklanan kredisi tükenmek üzere. Eğer Galatasaray maçında da hani patlamadan vazgeçtik en azından çıtlamazsa hem kendisinin hem de takımının işi çok zor.

İkinci yarı tamamen denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Mustafa hocadan defans bloğunu öne-arkaya almak dışında varyasyonlar da görmek isterdik.

Bu üç puan Beşiktaş adına önemli ve güzel olsa bile, bu oyun ve anlayışla derbide tutunabileceklerini sanmıyorum. Orta sahasız Kartalın, orta sahası formda Galatasaray karşısında çok zorlanacağı muhakkak. Maçın sonlarına doğru Ankaragücü kontra atağında direkten dönen top kaleye girse neler olurdu tahmin etmek hiç de zor değil. Hakem Yıldırım ve yardımcıları kolay maçı temiz ve hatasız yönettiler.



Not: Nobre'nin adını Yesbre olarak değiştirsek bu kaçırdıklarını atar mı acaba?..