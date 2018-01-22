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    Filipinler'de yanardağ patladı! Halk tehdit altında..

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Filipinler’deki Mayon Yanardağı günler süren hareketliliğinin ardından dün patladı.

    Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağda meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Enstitü, Mayon Yanardağı için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltti.

    Filipinlerde yanardağ patladı Halk tehdit altında..

    'MASKE TAKIN'

    Yöre halkına yanardağdan püsküren kül nedeniyle maske takmaları tavsiyesinde bulunuldu. Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından bölgeden geçen hafta 21 bin kişi tahliye edilmişti.

    Filipinlerde yanardağ patladı Halk tehdit altında..

    1987'de 100 KİŞİ ÖLDÜ

    Mayon Yanardağı’nda son olarak 2013 yılı mayıs ayında meydana gelen patlama sonucu dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987’deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

    Filipinlerde yanardağ patladı Halk tehdit altında..

    Etiketler: lav
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