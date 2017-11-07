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    Patenli genç polis otosuna tutunarak ilerledi!

    MANİSA (İHA)
    07.11.2017 - 12:54 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde patenli bir genç, ilçenin en işlek caddesi üzerinde polis otosunun arkasına tutunarak yoğun trafikte ilerledi. Polislerin kendisini fark ettiğini anlayan patenli genç, aracı bırakarak caddeden uzaklaştı.

    Turgutlu'da artarak devam eden patenli gençlerin trafikteki tehlikeli oyunlarına bir yenisi daha eklendi. Turgutlu Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan trafik polisi otosunun arkasına tutunan patenli genç, kısa süreli tehlikeli bir yolculuk yaptı. Ekip otosundaki görevli polislerin durumu fark etmesi üzerine patenli genç bölgeden kaçtı.

    Patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla da saniye saniye kaydedildi. Turgutlu'da özellikle Atatürk Bulvarı ve E-96 karayolunda araçlara tutunarak yolculuk yapan patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi, kendilerinin olduğu kadar sürücülerin de hayatlarını riske atıyor.

    Etiketler: Manisa
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