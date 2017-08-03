Patatese bakışınızı değiştirecek 4 tarif

PATATES GRATEN
Malzemeler:
8 adet patates, 200 ml kutu krema, 4 su bardağı rendelenmiş kaşar, tuz
Hazırlanışı:
Patatesleri ince dilimler halinde ve halka şeklinde doğrayın. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir cam tepsiye yayın. Daha sonra 1 kutu krema, tuz ve kaşar peynirinin yarısını serpin ve hepsini harmanlayarak karıştırın. Üzerini düzelttikten sonra 200 derece önceden ısıtılmış bir fırında 35 dakika kadar pişirin. Ardından fırının kapağını açın ve kalan kaşar peyniriyle tepsinin üzerini yeniden kaplayın. Tekrar fırına verin ve 15 dakika daha pişirin. Pişirme bittikten sonra, patates grateni fırında bekletin ve biraz soğuduktan sonra servis edin.
PATATES MÜCVER
Malzemeler:
4-5 adet orta boy patates, 1 su bardağı un, 2 yumurta, tuz, maydanoz, baharat, 1 rendelenmiş soğan, ufalanmış beyaz peynir
Hazırlanışı:
Patatesleri rendeleyin ve iyice sıkarak suyunu çıkarın. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve iyice çırpın. Bir yemek kaşığını bu karışımla doldurun; sonra da elinizle kenarlarını düzeltin ki; yuvarlak bir şekil alsın. Hazırladığınız yuvarlak şekilleri kızgın yağda kızartın.
PATATES KÖFTESİ
Malzemeler:
3 adet orta boy patates, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar, yarım çay bardağı un, tuz, karabiber, 1 su bardağı galeta unu
Hazırlanışı:
Patatesleri kabuklarını soymadan haşlayın. Haşladıktan sonra süzün ve soyun. Soyduğunuz patatesler soğuyunca, patatesleri rendeleyin. Rendelenen patateslerin içine kaşarı, unu, yumurtayı, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Bu karışımı buzdolabında 1-2 saat bekletin. Geniş bir tabağa yaydığınız galeta ununa, karışımdan parçalar kopartarak köfte şeklini verdiğiniz patates köftelerini batırın. Galeta ununa batırılmış köfteleri, teflon tavada kızgın yağda kızartın.
PATATESLİ MANTI
Malzemeler:
3 adet orta boy patates, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 200 gr yoğurt, 2 çorba kaşığı mayonez, pul biber, tuz, 1 tatlı kaşığı domates salçası
Hazırlanışı:
Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve havlu yardımıyla suyunu alın. Tavada zeytinyağını kızdırarak patatesleri kızartın. Kızarmış patateslerin de yağını bir peçete yardımıyla alın. Yoğurdu bir kaba alın ve içine tuz, mayonez ekleyin. Sarımsakları ince ince soyup yoğurdun içine koyun ve karıştırın. Servis tabağına aldığınız patateslerin üzerine yoğurt karışımını dökün ve karıştırın. Ayrıca bir tavada zeytinyağıyla pul biber ve salçayı kavurun. Son olarak yemeğin üzerinde gezdirin ve servis edin.
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