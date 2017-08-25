Patates kÄ±zartmasÄ±na AB standardÄ± geliyor

Yeni yÃ¶netmeliÄŸin devreye girmesiyle birlikte patates kÄ±zartmalarÄ± aÃ§Ä±k soru tonda olacak ve kÄ±zartma iÅŸleminde 175 derecenin Ã¼zerine geÃ§ilemeyecek. AB Komisyonu, patates kÄ±zartmalarÄ±nÄ±n yeni kurallara uygun olarak hazÄ±rlanÄ±p hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol altÄ±nda tutulmasÄ± iÃ§in patatesin doÄŸal rengiyle kÄ±zartma derecelerine gÃ¶re deÄŸiÅŸen renklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir renk tablosu kullanÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. TartÄ±ÅŸmanÄ±n odaÄŸÄ±nda patates kÄ±zartmasÄ± ve kahvenin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok farklÄ± yiyeceklerde piÅŸirme sonucunda doÄŸal biÃ§imde oluÅŸan kimyasal nitelikli bir bileÅŸen olan akrilamid yer alÄ±yor. Avrupa GÄ±da GÃ¼venliÄŸi Otoritesi, yÃ¼ksek dozda akrilamidin kansere yol aÃ§abileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.