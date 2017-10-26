Patara’ya 150 bin lira destek

Yıllık 150 bin lira destek sağlanan Patara kazısı ile bankanın anlaşması 5 yıl sürecek. Banka yeni kazılara destek vermek için de görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) desteğiyle sürdürülen kazı çalışmalarını incelemek için gittiğimiz Patara’da İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen, 5 yıldır Zeugma’da Muzalar (Esin Perileri) Evi’nin kazısına, 1 yıldır da Patara’ya destek verdiklerini belirtti. Sözen, iki kazı için de Kültür Bakanlığı ile 5 yıllık anlaşma yaptıklarını ifade ederek, “Bunların sayısı ileride artabilir ama bizim için projenin başarısı bizim sayıları artırmamız değil, başka kuruluşların da bu alana destek olması” dedi. Sözen, Patara’ya yıllık 150 bin TL destek olduklarını kaydederek, “Desteğin boyutu çok büyük değil ama kazının sürmesi için yeterli bir miktar” dedi.