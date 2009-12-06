Spor Haberleri

Â« HÃ¼rriyet.com.tr
MENÃœ
Hürriyet >Spor Haberleri >Yazarlar>PastÄ±rma yazÄ± tadÄ±nda! YENÄ°

PastÄ±rma yazÄ± tadÄ±nda! YENÄ°

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez repliÄŸi "Bir arkadaÅŸa bakÄ±p Ã§Ä±kÄ±cam" misali takÄ±ldÄ±m Kayseri-Bursa maÃ§Ä±na...

ibaydar@hurriyet.com.tr
SON GÃœNCELLEME

GerÃ§ekten de ilk 5 dakikasÄ±nÄ± izleyip kaÃ§ma niyetindeydim.

Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesinde yoÄŸun bir program beni bekliyordu.

Halen de bekliyor.

Ã‡Ã¼nkÃ¼, harika bir statta, seyircinin sahadaki tempoya nidalarÄ±yla eÅŸlik ettiÄŸi bir futbol resitali izledik.

Bundesliga tadÄ±nda, Premier League hÄ±rsÄ±nda bir ÅŸeydi oynanan.Â

TÃ¼rk futbolunu kuÅŸatan kÄ±ÅŸ soÄŸuÄŸunda, "pastÄ±rma yazÄ±" keyfi verdi.

"Futbol erkek oyunudur" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ doÄŸrulayan sertlikte, "Fair Play" temizliÄŸindeydi.

Ä°skender Baydar yazÄ±yor

Ve 90 dakika bittiÄŸinde, 3-0 yenilenin bile ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bir tablo Ã§Ä±ktÄ± ortaya.

DÃ¼nya transfer borsasÄ±nda deÄŸeri 32 milyon Euro olan Kayseri, puan tablosunda 120 milyon Euro'luk dev rakiplerinin Ã¼zerine yerleÅŸti son dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nda.

++++

Futbol adÄ±na kÄ±sa notlar dÃ¼ÅŸmek gerekirse...

GÃ¶khan Emreciksin, Ä°stanbul'a gelmeden Ã¶nce olduÄŸu kadar iyiydi. Bir sÃ¼re daha Anadolu'da takÄ±lmasÄ±nda yarar var anlaÅŸÄ±lan.

"Bundesliga" benzetmesi yaparken abartmadÄ±m. Kayseri kadrosunda 8 Almanya doÄŸumlu, bir de Ä°stanbul doÄŸumlu olup Almanya'da bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ oyuncu var.

St. Pauli'den gelen Ãœmit Milli Ã–mer Hasan ÅžiÅŸmanoÄŸlu, Cangele'in yokluÄŸunda bulduÄŸu ÅŸansÄ± Ã§ok iyi deÄŸerlendirdi.

HenÃ¼z 1989 doÄŸumlu Ã–mer... Cangele'nin bencil futboluna inat, takÄ±m oyuncusu.

AttÄ±ÄŸÄ± ilk golle kilidi aÃ§tÄ±. Ama, asÄ±l yeteneÄŸi, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Pas istediÄŸi yeri eliyle gÃ¶sterip mÃ¼thiÅŸ hareketlendi.

Top da tam istediÄŸi yere geldi. Kontrol edebilirdi; etmedi.

BacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan geÃ§mesine mÃ¼sade ederek tÃ¼m defansÄ± oyundan dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Makakula'ya da en iyi bildiÄŸi iÅŸ kaldÄ±: Topu aÄŸlara gÃ¶ndermek.

+++++

Gelelim, maÃ§Ä±n "KeÅŸke"lerine...

KeÅŸke James Troisi daha uzun sÃ¼re alabilse...

KeÅŸke, SÃ¼per Lig'de tÃ¼m statlar bÃ¶yle gÃ¼zel olabilse...

KeÅŸke, Kayseri taraftarÄ± stadÄ± doldurup bu mÃ¼cadeleci takÄ±mÄ± izlemek iÃ§in 1 liralÄ±k bilet dampingini beklemese...

ï»¿
BunlarÄ± da BeÄŸenebilirsiniz
Ä°liÅŸkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL