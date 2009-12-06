PastÄ±rma yazÄ± tadÄ±nda! YENÄ°

GerÃ§ekten de ilk 5 dakikasÄ±nÄ± izleyip kaÃ§ma niyetindeydim.
Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesinde yoÄŸun bir program beni bekliyordu.
Halen de bekliyor.
Ã‡Ã¼nkÃ¼, harika bir statta, seyircinin sahadaki tempoya nidalarÄ±yla eÅŸlik ettiÄŸi bir futbol resitali izledik.
Bundesliga tadÄ±nda, Premier League hÄ±rsÄ±nda bir ÅŸeydi oynanan.Â
TÃ¼rk futbolunu kuÅŸatan kÄ±ÅŸ soÄŸuÄŸunda, "pastÄ±rma yazÄ±" keyfi verdi.
"Futbol erkek oyunudur" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ doÄŸrulayan sertlikte, "Fair Play" temizliÄŸindeydi.
Ä°skender Baydar yazÄ±yor
Ve 90 dakika bittiÄŸinde, 3-0 yenilenin bile ayakta alkÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bir tablo Ã§Ä±ktÄ± ortaya.
DÃ¼nya transfer borsasÄ±nda deÄŸeri 32 milyon Euro olan Kayseri, puan tablosunda 120 milyon Euro'luk dev rakiplerinin Ã¼zerine yerleÅŸti son dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nda.
++++
Futbol adÄ±na kÄ±sa notlar dÃ¼ÅŸmek gerekirse...
GÃ¶khan Emreciksin, Ä°stanbul'a gelmeden Ã¶nce olduÄŸu kadar iyiydi. Bir sÃ¼re daha Anadolu'da takÄ±lmasÄ±nda yarar var anlaÅŸÄ±lan.
"Bundesliga" benzetmesi yaparken abartmadÄ±m. Kayseri kadrosunda 8 Almanya doÄŸumlu, bir de Ä°stanbul doÄŸumlu olup Almanya'da bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ oyuncu var.
St. Pauli'den gelen Ãœmit Milli Ã–mer Hasan ÅžiÅŸmanoÄŸlu, Cangele'in yokluÄŸunda bulduÄŸu ÅŸansÄ± Ã§ok iyi deÄŸerlendirdi.
HenÃ¼z 1989 doÄŸumlu Ã–mer... Cangele'nin bencil futboluna inat, takÄ±m oyuncusu.
AttÄ±ÄŸÄ± ilk golle kilidi aÃ§tÄ±. Ama, asÄ±l yeteneÄŸi, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Pas istediÄŸi yeri eliyle gÃ¶sterip mÃ¼thiÅŸ hareketlendi.
Top da tam istediÄŸi yere geldi. Kontrol edebilirdi; etmedi.
BacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan geÃ§mesine mÃ¼sade ederek tÃ¼m defansÄ± oyundan dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Makakula'ya da en iyi bildiÄŸi iÅŸ kaldÄ±: Topu aÄŸlara gÃ¶ndermek.
+++++
Gelelim, maÃ§Ä±n "KeÅŸke"lerine...
KeÅŸke James Troisi daha uzun sÃ¼re alabilse...
KeÅŸke, SÃ¼per Lig'de tÃ¼m statlar bÃ¶yle gÃ¼zel olabilse...
KeÅŸke, Kayseri taraftarÄ± stadÄ± doldurup bu mÃ¼cadeleci takÄ±mÄ± izlemek iÃ§in 1 liralÄ±k bilet dampingini beklemese...