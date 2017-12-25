Pastayı dondurup 12 ülkeye satıyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 400 metrekarelik imalathanede başlayan üretim serüvenini bugün 4 bin 500 metrekarelik fabrikada sürdüren ve gelecek ay 7 bin metrekarelik yeni tesisini açmayı planlayan firma, ayda 10 milyon porsiyon donuk pasta üretiyor. Yurtdışı pazarlarda büyümek için çalışmalarını sürdüren firma, 2023 yılında 8 milyon dolar ihracata ulaşarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. Beşüzzi Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Vuraloğlu, ailesinin 1988’den beri pastacılık sektöründe olduğunu belirterek, 2010 yılında 5 kardeş bir araya gelerek donuk pasta üretmeye karar verdiklerini söyledi. Türkiye’de bu alandaki açığı fark ettiklerini dile getiren Vuraloğlu, gerekli araştırmalarını tamamladıktan sonra 2011 yılında Kartepe’de 400 metrekarelik küçük bir imalathanede faaliyete başladıklarını kaydetti. Vuraloğlu, kısa sürede büyümeyi başardıklarını ve şu anda 4 bin metrekarelik alanda üretime devam ettiklerini anlatarak, “2012’de ilk tesisi açarken 4 kişiydik. Şu anda 70’e yakın personelimiz var. Bir aksilik olmazsa ocak ayında Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da da ilk 5 arasında yer alacak dondurulmuş pasta fabrikasını açmış olacağız. Burayı açtıktan sonra çalışan sayımız 210’a yükselecek ve mevcut üretimimiz de dört kat artacak” diye konuştu.