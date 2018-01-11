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    Pastaneler zinciri sahibinden hiçbir iz yok...

    DHA/AA
    11.01.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan, ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmecisi ve pastaneler zinciri sahibi işadamı Ali Özdemir'e ulaşılamadı.

    Bodrum'da 6 Ocak'tan beri haber alınamayan iş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

    AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu koordinesindeki gönüllüler, iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme Birimi ekipleri de izledi.

    Ayrıca Kuşadası'ndan gelen AKUT ekibi ile bu birimde görevli "Bob" isimli canlı arama ve kurtarma köpeği de arama çalışmasına katıldı. Dağlık alanda etkili sağanağa rağmen yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.

    Pastaneler zinciri sahibinden hiçbir iz yok...
    Çalışmalara farklı bir ihbar gelene kadar ara verildi.

    Bodrum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı iş adamı Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.

    NE OLMUŞTU?

    Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki ünlü Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda pastaneler zinciri bulunan işadamı Ali Özdemir, geçen 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Evli ve 1 çocuk babası Özdemir’den haber alamayan yakınları, durumu savcılık ve polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

    Arama-kurtarma çalışması başlatan polis, Özdemir’in otomobilini Çırkan Mahallesi’nde, park edilmiş halde bulup, parmak izi incelemesi yaptı.Polis, bu gelişme üzerine arama-kurtarma çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

     

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