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    Pastaneler zinciri sahibinin kaybolmasının ardından şoke eden olay

    Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla) (DHA)
    12.01.2018 - 14:58 | Son Güncelleme:

    MUĞLA’nın Bodrum İlçesi'nde kafeterya işletmecisi M.Ö. (40) evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Baygın halde bulunan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan M.Ö.’nün 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir’in (46) eski ortağı olduğu öğrenildi.

    Bodrum’un Bitez Mahallesi’ndeki bir kafeteryanın işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası M.Ö. dün akşam saatlerinde evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunan M.Ö., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. M.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    M.Ö.’nün, Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir’in eski ortağı olduğu belirtildi. 

    Pastaneler zinciri sahibinin kaybolmasının ardından şoke eden olay
    Ali Özdemir, 6 Ocak'tan beri kayıp

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    Etiketler: Muğla , intihar girişimi
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