Passolig sahipleri telefonlarıyla maça giriş yapacak!

Aktif Bank, dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını; akıllı telefonlara indirilecek Passo Mobil uygulaması ile yeni bir boyuta taşıdı. Uygulama ile taraftarlar, NFC teknolojisini destekleyen Android telefonlarda NFC (Near Field Communication) ile bu teknolojiyi desteklemeyen Android telefonlar ve İOS işletim sistemli diğer akıllı telefonlarda ise QR kod ile maça giriş yapabilecek.

Yeni uygulama Passo Mobil, Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı tarafından tanıtıldı.

Toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Passolig sisteminin uygulanmaya başlamasının ardından taraftarların maça en hızlı ve kolay biçimde girmeleri için tüm çalışmaları başlattıklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer; “Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek taraftarın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Üç ay önce devreye alınan mobil uygulama ile taraftarlar; gişeden ya da internet üzerinden Passolig kartı alma gibi işlemlere ihtiyaç duymadan, yalnızca cep telefonlarına Passo Mobil uygulamasını indirerek; karta başvurma aşamasından, bilet almaya kadar tüm işlemlerini yapabiliyordu. Artık cep telefonunu okutarak maça girmeyi de akıllı telefonları üzerinden yapabilecekler” şeklinde konuştu.

Uygulamanın ayrıntılarını anlatan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise 2017-2018 sezonuna neredeyse üç milyon Passolig kart sahibi ile girdiklerini belirterek, “Gördük ki 3 yıldır taraftarların 2 milyondan fazlası başvurularını dijital kanallar üzerinden yapmış. 2017 yılında bu oran yüzde 70 düzeyinde. Bu başvuruların yüzde 50’si ise akıllı telefonlardan gerçekleşmiş. Teknoloji çağında dijital olarak hayatı kolaylaştırmak gerekiyor. 2016-2017 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de toplam 3 milyon 700 bin kişi maç izlemek üzere turnikelerden geçmiş, futbolseverlerin maça girişini daha da kolaylaştırarak, bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz.