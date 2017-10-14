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    Passo hata

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    14.10.2017 - 21:09 | Son Güncelleme:

    SPORDA Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun uyarınca Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girmek için gereken elektronik kart Passolig alan İzmirli belediye işçisi Murat Dilşen’in başına gelenler büyük bir şaşkınlık yarattı.

    Karşıyaka’da yaşayan Dilşen, tuttuğu takımın maçlarına girebilmek için başvuruda bulunduğunda ekranda kendi adı ve soyadı yerine üyesi olduğu parti teşkilatı olan CHP Karşıyaka İlçe yazdığını görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Dilşen, avukatı Eser Karahasanoğlu aracılığıyla, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçesinde, “Passolig üyelik başvurusunda bulundum. Sırasıyla adım soyadım, doğum tarihim, tuttuğum takım, cep telefonum ve e-posta adresimi doldurdum. Ancak Passolig internet sayfasında benim için özel bilgi alanım olan ve siyasi görüşümü içeren, kimseyle paylaşmak istemediğim CHP üyeliğim, bilgim ve rızam dışında benden habersiz CHP üyesi olduğum ve hoş geldiniz CHP K.yaka İlçe yazısı olduğunu gördüm. Kişisel bilgilerim bu şekilde ifşa edilmiştir. Benim kişisel bilgilerimi internette paylaşan ve kartı çıkartan banka yetkililerinden şikâyetçiyim” dedi. 

    Etiketler: izmir , gazetehaberleri
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