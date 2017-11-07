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    Pasifik'te korkutan gelişme

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin füze testleri ve nükleer programına karşı 12 günlük Asya turuna devam ederken, Amerikan donanmasından bölgede tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi.

    Üç Amerikan uçak gemisi, Pasifik Okyanusu’nun batısında bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor. USS Nimitz, the Ronald Reagan ve the Theodore Roosevelt adlı uçak gemilerine yardımcı savaş gemileri de eşlik edecek.

    Yaklaşık 10 yıldır 3 Amerikan savaş gemisinin bölgede böyle bir tatbikatı olmamıştı. Tatbikata, Trump’ın Kuzey Kore’ye karşı destek arayışında ilk ziyaret ettiği ülke olan Japonya da bir destroyerle katılacak. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, tatbikat için tam tarih vermedi.

    Pasifikte korkutan gelişme
    Trump, Asya turunun ilk durağında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmüştü.

    ABD donanmasından üç uçak gemisinin Pasifik’te birlikte yaptığı son tatbikat 2007 yılındaydı. Bu tatbikat, Kuzey Kore’nin tehdidi altındaki Guam adasına yakın bir noktada gerçekleşmişti.

    Pasifikte korkutan gelişme
    Kim Jong-un

    Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying’e Amerikan gemileriyle ilgili yorumu soruldu. Hua, “Tüm taraflar itidallli davranmalı, birbirlerini rahatsız etmekten kaçınmalı ve kendilerini yarımadadaki (Kore yarımadası) tansiyonu düşürmeye adamalı” dedi. Çinli sözcü, Kuzey Kore’nin nükleer meselesiyle ilgili çözümün müzakereler yoluyla olması için tüm tarafların olumlu çabalar göstermesini de istedi.

    Etiketler: savaş gemisi
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