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    Pasifik’in ortasında antik kent tespit edildi

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 01:18 | Son Güncelleme:

    İngiliz medyası, bilim insanlarının Pasifik Okyanusu ortasında antik kent bulduğunu bildirdi. Sıradışı ve esrarengiz antik kent, Mikronezya sahilinde yer alıyor.

    Pohnpei Adası’nda bulunan Nan Madol adlı kent, su kanallarıyla ayrılmış geometrik olan düz karelerden oluşuyor. Uzmanlara göre kent, milattan sonra 1 veya 2. yüzyılda kuruldu.

    Bazalt monolitler ve mercan bloklardan oluşan Nan Madol’da tapınak, konut, saray ve mezarların kalıntıları tespit edildi.

    Pasifik’in ortasında antik kent tespit edildi

    Bilim insanlarının kafasını kurcalayan soru, kentin neden yakın medeniyetlerden bu kadar uzakta ortaya çıktığı yönünde.

    Nan Madol’un Pasifik adalarındaki ilk kent olduğu tahmin ediliyor. En parlak döneminde başkent, dinsel ritüellerin merkezi ve komutanların toprağa verildiği yer olduğu düşünülüyor.

    Kaynak: Sputnik

    Etiketler: Mikronezya , antik kent
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