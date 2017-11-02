Pasifik’in ortasında antik kent tespit edildi

Pohnpei Adası’nda bulunan Nan Madol adlı kent, su kanallarıyla ayrılmış geometrik olan düz karelerden oluşuyor. Uzmanlara göre kent, milattan sonra 1 veya 2. yüzyılda kuruldu.

Bazalt monolitler ve mercan bloklardan oluşan Nan Madol’da tapınak, konut, saray ve mezarların kalıntıları tespit edildi.

Bilim insanlarının kafasını kurcalayan soru, kentin neden yakın medeniyetlerden bu kadar uzakta ortaya çıktığı yönünde.

Nan Madol’un Pasifik adalarındaki ilk kent olduğu tahmin ediliyor. En parlak döneminde başkent, dinsel ritüellerin merkezi ve komutanların toprağa verildiği yer olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Sputnik