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PASCAL NOUMA

BugÃ¼n sahada inanmÄ±ÅŸ, maÃ§Ä± kazanmak isteyen bir takÄ±m vardÄ±. Ama tribÃ¼nde ise Pascal Nouma..

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Fransada doÄŸdu BeÅŸiktaÅŸlÄ± oldu. Ã–yle deÄŸil mi. Neden Ã§ok sevildi Nouma. Ã‡Ã¼nkÃ¼ varÄ±yla yoÄŸuyla sahada, tribÃ¼nde, BeÅŸiktaÅŸ vardÄ± onun iÃ§in.. Helal olsun Pascal Nouma.Â Â Â Â
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Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor


Tebrikler BeÅŸiktaÅŸ.. KazandÄ±k ve mutlu olduk. Her ne kadar futbol olarak iyi mÃ¼cadele etmesek de, kazandÄ±k. Aylar, haftalar sonra kazandÄ±k. TeÅŸekkÃ¼rler..
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Sezonun 3. maÃ§Ä±ndan beri bizler yÃ¶netim istifa, Denizli istifa dedik; BugÃ¼n bÃ¼tÃ¼n taraftarlar da aynÄ± ÅŸeyleri sÃ¶yledi. SakÄ±n inanmayÄ±n bu galibiyete, kanmayÄ±n. Ligin dibine demir atmÄ±ÅŸ iki takÄ±mÄ±n maÃ§Ä±nda galip geldi Kartal.
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Mustafa Denizli ilk yarÄ±nÄ±n en iyi 2 oyuncusunu oyundan aldÄ± devre baÅŸÄ±nda. Girenlerin takÄ±ma ne kattÄ±ÄŸÄ± ortada maalesef. OLMAZ.. Nihatâ€™la asla olmaz. Ä°brahimâ€™le olmaz. olamaz...
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Halen sÃ¶ylÃ¼yorum, bugÃ¼n bu takÄ±ma canÄ±nÄ±, kanÄ±nÄ±Â veren varsa, SayÄ±n baÅŸkan ve sayÄ±n hoca bu taraftarÄ±n sesine kulak verin.. Ve istifa edin. Ã–zlenen, ruhu olan takÄ±mÄ± geri getirin ..
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Tebrikler eyvallah ama bazÄ± iÅŸler ve/veya ruhun geri gelmesi iÃ§in bize Â bizlere bÄ±rakÄ±n.

YÃ–NETÄ°M Ä°STÄ°FA
(Bu yazÄ±m tÃ¼m taraftarÄ±n sesidir.)

Fransaâ€™da doÄŸdu
BeÅŸiktaÅŸlÄ± oldu
Helal olsun sana
Pascal Nouma

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