Paşayeva'dan Afrin çıkışı

Paşayeva, AA'ya yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin haklı mücadelesi olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini anımsatan Paşayeva, "Bu PKK örgütünün ismini farklı bölgelerde değiştirseniz ne olur, bu zihniyet aynı zihniyettir. Bunlar PKK terör örgütünün kollarıdır. Suriye'de, Irak'ta, farklı bölgelerde de var. Türkiye yıllarca bunlarla mücadelede binlerce şehit verdi, binlerce insanımız katledildi. O yüzden Türkiye, haklı bir mücadele veriyor." ifadelerini kullandı.



Paşayeva, terörün insanlık düşmanı olduğunu, terör örgütüne karşı mücadele etmenin insanlığın yanında durmak anlamına geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O yüzden Afrin harekatı Türkiye'nin hakkıdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kararlarla Türkiye'nin, sınırlarının ve sınırlarında yaşayan insanların güvenliğini sağlamak için Afrin'de terörle mücadele etmesi hukukudur. Batı da ve Avrupa da bunu çok iyi biliyor ancak işin çok üzücü tarafı odur ki bazı Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin mücadelesine değil terör örgütlerine destek veriyor. Örgütlere politik, mali, silah desteği veriyor, bunların hepsinibiliyoruz. Biz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) konuşmamızda budesteklerden vazgeçmelerini söyledik. Terörü nerede olursa olsun lanetlediğimizi, bize karşı yapıldığında da aynı beklenti içinde olduğumuzu belirttik."

'AVRUPA ÇOK İKİ YÜZLÜ'



Avrupa ülkelerinin gelişen olayları görmezden geldiğini, hatta terör örgütünü destekleyen açıklamalar yaptığını anlatan Paşayeva, şunları kaydetti:

"Almanya parlamentosunda terör örgütü fularları takıldı. Avrupa çok iki yüzlü. Terörle mücadeleden bahsediyorsanız nerede olursa olsun yanında durmanız gerekir. 'Terör, Türkiye'ye karşı olursa biz yokuz ama Türkiye'ye karşı bizim yanımızda olun.' yaklaşımı doğru değil. Bu yaklaşımla terörle mücadele olmaz. Biz bunu Hocalı'da, Karadağ'da yaşadık. Yaptığımız çağrılara rağmen öldürülenler Türk ve Müslümanlar olunca Avrupa ülkelerinin, başka zamanlarda insan hakları diyen devletlerin hiç sesi çıkmadı. Şimdi aynı şey Türkiye'ye karşı yapılıyor. Türkiye, terörle mücadele ediyor ama maalesef destek yok."



'DOĞRULARI ANLATMAMIZ LAZIM'



Paşayeva, Azerbaycan adına her zaman Türkiye'nin mücadelesinin yanında yer aldıklarını dile getirerek, desteklerini uluslararası arenada da sürdürdüklerini belirtti.



Türkiye aleyhine terörle mücadele konusunda algı operasyonu yapmak isteyenlere karşı diasporalara çağrıda bulunan Paşayeva, "Farklı ülkelerde bizim insanlarımız var. Fransa'da sayımız yarım milyon, Almanya'da sayımız 3 milyondan fazla, sadece Türkiye'den gidenleri söylemiyorum. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinden Müslümanları da katarsak rakam daha da artar. Her Avrupa ülkesinde on binlerce insanımız var. Onların da o ülkelerde algı operasyonlarına karşı mücadele yapmaları lazım. Doğruları anlatmaları ve savunmaları lazım." şeklinde konuştu.



Algı operasyonlarına karşı aktif şekilde çalışılması gerektiğine işaret eden Paşayeva, şöyle devam etti:

"Türkiye üzerine yapılan operasyonların sebebi, Türk-Müslüman dünyasının en büyük kalesi olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Türkiye'nin, Müslüman coğrafyalardaki konuları sahiplenmesi de bunda etkili. Türkiye daha güçlü olursa sahiplenme daha da kuvvetli olacak. O yüzden Türkiye'nin zayıflamasını istiyorlar. Biz Azerbaycan olarak 'Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür.' diyoruz. Kuzey Kafkasya'daki gücümüz de sizin gücünüzdür. Türkiye burada güçlüyse biz hepimiz daha güçlüyüz demektir. O yüzden bu bilinç içerisinde birbirimizi daha çok sahiplenmemiz lazım."



MÜSLÜMAN DÜNYASI AZERBAYCAN'NIN YANINDA DURMADI



"Hocalı katliamında Ermenistan'a Hristiyan dünyası çok destek oldu. Müslüman dünyası o zaman Azerbaycan'ın yanında güçlü durabilseydi bu kadar acı yaşanmayacaktı." diyen Paşayeva, İslam dünyasının, bugün mücadele yürüten Türkiye'nin yanında durması gerektiğini vurguladı.



Paşayeva, Türkiye'nin güçlü olması durumunda Müslüman dünyası sıkıntıya girdiğinde Türkiye'nin onlara destek olacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk-Müslüman dünyasının artık uyanması, birbirine daha çok sahip olması gerekir. Bu coğrafyada birbirimize daha çok sahip olmamız gerekir çünkü çifte standart zihniyetleri bitmeyecek. Güçlü olursak haklı mücadelemizi daha iyi yapabiliriz. Her şey güç ve birlikten geçer. Çanakkale'de birlik olduk, kazandık. İstiklal mücadelesinde birlik olduk kazandık. Ermeni çeteleri Bakü ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde soykırım ve katliam yaparken birlik olduk kazandık. Birlik olduğumuzda daha güçlü oluruz. Çocuklarımızı birlik ruhuyla büyüteceğiz. Bu coğrafyada yeni bir Çanakkale'den geçiyoruz. Bunun tek çıkış noktası birlik olmak ve genç nesillerimizi doğru yetiştirmemiz."

Paşayeva son olarak, Allah'a Mehmetçikleri koruması için dua etti.