Paşa'ya FETÖ'cüyüm itirafı! Perde arkasında ilginç detaylar

Akın’ın, KKK mahrem yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheliler arasında olduğunu öğrenince Orgeneral Yaşar Güler’in makam odasına giderek, örgüt mensubu olduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

LİSTEDE ADINI GÖRDÜ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22 Aralık’ta FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında Düzce Alay Komutanı ve bazı illerin il komutan yardımcılarının da bulunduğu 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Savcılık, operasyonun hemen ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmaya ilişkin soruşturmanın startını verdi.

Kolluk kuvvetleri çalışmalarını sürdürürken şüpheli 120 kişinin arasında kendisinin de bulunduğunu gören Yüzbaşı Burak Aydın, 28 Aralık’ta KKK Orgeneral Yaşar Güler’in makam odasına giderek, “Ben FETÖ’cüyüm. Örgüt baskısından bıktım artık. Yaşamak istemiyorum” diyerek sinir krizi geçirdi.

AĞLAYARAK ANLATTI



Yüzbaşı Akın’ın ağlayarak FETÖ mensubu olduğunu söylediği iddia edildi. Makam odasında gerçekleşen itiraf karşısında çok şaşıran Güler, KKK Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’na Akın’ın durumu hakkında talimat verdi. Yüzbaşıoğlu da, soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı’na, Akın’ın yaptığı itirafları anlattı. Başsavcıvekili Odabaşı Akın hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Akın, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine götürülerek sorguya alındı. Sorgusu devam eden Akın’ın, kendisinin devre arkadaşı olan biri Genelkurmay diğeri Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşının adını vererek, bu kişilerin FETÖ ile irtibatlı olduğunu öne sürdü.