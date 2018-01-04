Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Paşa'ya FETÖ'cüyüm itirafı! Perde arkasında ilginç detaylar

    Paşa'ya FETÖ'cüyüm itirafı! Perde arkasında ilginç detaylar

    Mesut Hasan BENLİ
    04.01.2018 - 06:23 | Son Güncelleme:

    Adı 15 Temmuz kahramanları arasında anılırken FETÖ’cü olduğu anlaşılan Yüzbaşı Burak Akın’ın itirafı bizzat Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler’e yaptığı ortaya çıktı. Akın 28 Aralık akşamı korumalığını yaptığı Org. Güler’e ağlayarak gidip, her şeyi itiraf etti.

     Akın’ın, KKK mahrem yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheliler arasında olduğunu öğrenince Orgeneral Yaşar Güler’in makam odasına giderek, örgüt mensubu olduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

    LİSTEDE ADINI GÖRDÜ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 22 Aralık’ta FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında Düzce Alay Komutanı ve bazı illerin il komutan yardımcılarının da bulunduğu 16 muvazzaf asker gözaltına alındı. Savcılık, operasyonun hemen ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmaya ilişkin soruşturmanın startını verdi.

    Kolluk kuvvetleri çalışmalarını sürdürürken şüpheli 120 kişinin arasında kendisinin de bulunduğunu gören Yüzbaşı Burak Aydın, 28 Aralık’ta KKK Orgeneral Yaşar Güler’in makam odasına giderek, “Ben FETÖ’cüyüm. Örgüt baskısından bıktım artık. Yaşamak istemiyorum” diyerek sinir krizi geçirdi.

    AĞLAYARAK ANLATTI

    Yüzbaşı Akın’ın ağlayarak FETÖ mensubu olduğunu söylediği iddia edildi. Makam odasında gerçekleşen itiraf karşısında çok şaşıran Güler, KKK Hukuk Hizmetleri Başkanı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu’na Akın’ın durumu hakkında talimat verdi. Yüzbaşıoğlu da, soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı’na, Akın’ın yaptığı itirafları anlattı. Başsavcıvekili Odabaşı Akın hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Akın, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine götürülerek sorguya alındı. Sorgusu devam eden Akın’ın, kendisinin devre arkadaşı olan biri Genelkurmay diğeri Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşının adını vererek, bu kişilerin FETÖ ile irtibatlı olduğunu öne sürdü.

    Etiketler: Burak Akın
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri