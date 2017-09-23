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    Pasaportsuz veya kimliksiz gitmeyin

    Ali VARLI / BERLİN
    23.09.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:37

    Almanya’da pazar günü yapılacak genel seçimlerde sandığa giden her seçmen, iki oy kullanacak. Birinci oy doğrudan adaylar, ikinci oy parti için kullanılacak. 

     SEÇMENLER saat 08.00’den itibaren oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 18.00’e kadar sürecek. Her seçmene seçmen bilgi kağıdı gönderildi. Seçmenin oyunu nerede ve kaç numaralı sandıkta kullanacağı bilgi kağıdında yazıyor.
    Oy verme sırasında seçmenler, pasaportunu veya nüfus cüzdanını sandık görevlisine göstermek zorunda.
    Seçmene bir oy pusulası verilecek. Oy pusulasının bir bölümünde doğrudan adayların ismi, ikinci bölümde de seçime giren partilerin isimleri yer alıyor. Seçmen desteklediği doğrudan aday ile desteklediği partinin karşısındaki dairenin içine çarpı işareti koyarak oyunu kullanacak.
    Birden fazla aday veya partinin karşısına çarpı işareti koyanların oyları geçersiz sayılır.

    Etiketler: almanya seçim , oy pusulası , Pasaport
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