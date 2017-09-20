Paşalar Köşk'te

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ABD’de temaslarını sürdürürken, Başbakan Yıldırım da Kuzey Irak referandumuna karşı atılacak adımların değerlendirileceği 22 Eylül’deki Milli Güvenlik Kurulu öncesi kritik toplantılar yaptı.



Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i dün ayrı ayrı Çankaya Köşkü’nde kabul etti.



Başbakanlık kaynakları görüşmelerin, ağustos ayında düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısından sonra terfiler için yapılan nezaket ziyaretleri olduğunu belirttiler.