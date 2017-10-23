Pasajların izini sürüyoruz!

Merhaba sevgili ve saygılı insanlar. Annemin küçüklüğümden beri gezdirdiği ve öğrettiği pasajları hatırlamak ve sizlere tekrar hatırlatmak için geldim. Öğrencilerin dostu, sanatseverlerin ilk adresleri, turistlerin yegâne mekanları olan pasajlar, pasajlarımız…

1) TAKSİM - TERKOS PASAJI

Tabii ki ilk sıraya Terkos’u almasam olmazdı. Öğrenci olduğum zamanlar az mı altını üstüne getirdim. 50 TL’ye on parça kıyafet alabilmenin haklı gururu ile az mı gezdim sokaklarda. Arkadaşlarıma bir başarı hikayesi adı altında anlatırdım oradan yaptığım alışverişlerimi. E bir de Taksim’de olunca daha bir güzel oluyordu bu pasaj. “Oluyordu” dememe bakmayın, hala çok güzel bir pasaj burası. Hala bazı iş çıkışlarında oraya bakıyorum ve ucuza aldığım tişörtlerin mutluluğu ile eve kuş gibi süzülüyorum.

2) BEŞİKTAŞ – SİNANPAŞA PASAJI

Beşiktaş’ta bulunan Sinanpaşa pasajı listemizin ikinci sırasından hızlı bir giriş yapıyor. Her Beşiktaş’a gidişimde buraya mutlaka uğramaya çalışırım. Takı, çorap, aksesuar dendiği an ilk burası gelir benim aklıma. Atkılarımın çoğunu buradan aldım diyebilirim. Ancak sadece bunlar var sanmayın. Birbirinden güzel kıyafet butiklerini de bu pasajda bulabilirsiniz. Büyük bir yer olduğu için içeride birçok fiyat aralığında ürün sunan mağaza var. 20 TL’ye de çanta alabilirsiniz, 100 TL’ye de. “Her bütçeye uygun” lafı var ya tam burası için söylenmiş olabilir.

3) KADIKÖY – OPERA PASAJI

Beşiktaş’tan vapura atlıyoruz ve Kadıköy’e geçiyoruz. Bu Kadıköy Bahariye Caddesi’nde bulunan Opera Pasajı tam bir abiye cenneti. Hepimizin en çok zorlandığı alışveriş, abiye alışverişidir diye düşünüyorum. Şahsen benim öyle oluyor. Birinin düğünü, nikahı, nişanı, bir şeyi var dendiği an, abiye kâbusu tepeme çöküveriyor. İşte tam bu anlarımızda yardımcı olacak bir pasaj burası. Yine burada da her bütçeye uygun alabildiğine abiye bulabilirsiniz.

Ayrıca en alt katı da değişik desenlerde kot ve tişört satan butiklerle dolu. Yani eskiden öyleydi, bence hala öyledir. ☺

4) KADIKÖY - AKMAR PASAJI

Hazır Kadıköy’deyiz, hiçbir yere ayrılmayalım ve direkt Akmar’a gidelim. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama yine de yazmak istedim. Burada bulunan sahaflar, kitaplar arasında saatlerinizi geçirmeniz mümkün. “Baskısı tükendi” lafını duyduğumuz an gittiğimiz pasaj burası. Ayrıca sınav zamanlarının kurtarıcıdır da Akmar. En minnoş, en güzel test kitaplarını da sunan bir yer. Hele benim gibi liseyi Kadıköy’de okuyan kişiler için ayrıca önemli. Kendimi Moda’dan aşağı saldığım her gün buraya mutlaka uğrardım. O zamanlar piyasada bulunmayan kitapları okumayı kendime moda edinmiştim. O yüzden orası benim için çok değerliydi. Hala da öyle…

5) BEYOĞLU - ASLIHAN PASAJI

Sahaflar, kitaplar falan demişken Aslıhan Pasajı’nı anmamak olmazdı. Tüm katlarını kitap kokusu sarmış bu pasajda da hemen hemen istediğiniz her kitabı bulabilirsiniz. Edebiyat ile ilgilenenler için tam bir yaşam kaynağı olabilecek bu pasaja mutlaka gitmenizi öneririm. Ayrıca burada yapılan müzayedeler de pek bir ilgi çekici oluyor. Katılmadıysanız mutlaka bir müzayedede yer alın derim.

6) BEYOĞLU – ATLAS VE HALEP PASAJI

Bu iki pasaj karşılıklı olduğu için ikisini birlikte yazayım dedim. İstiklal Caddesi’nin en eski ve güzel pasajlarında sinemaya gitmenin tadı bir başkadır. Hele bir de Halep’te bulunan Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular – Ses tiyatrosunu da işin içine katınca bu iki pasaj en sevdiğim pasajlar arasına giriyor. Ee Atlas Pasajı da Issız Adam’a ev sahipliği yapmış bir pasajımız. Bu iki pasaja bir tam gününüzü ayırıp tiyatro ve sinema keyfi yapmazsanız olmaz.

İşte benim favori pasajlarım bu şekilde. Zaman buldukça çoğunu ziyaret etmeye çalışırım. Bu pasajlarda tadabileceğiniz yegâne his, artık öyle pek de mümkün olmayan bir alışveriş şeklini hatırlamaktır diyebilirim. Yani hem kaliteli hem değerinde şeyleri satın almanın mutluluğu. Böylece üzerinden yıllar da geçse kurduğunuz duygusal bağ ile kalbinizde ayrı bir yer edinen eşyalarınız olacaktır. Ee bir alışverişten insan daha ne bekler, öyle değil mi?

Haftaya görüşürüz, hepinizi öpüyorum! <3>

Yazan: Begüm Onarıcı