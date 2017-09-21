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    Pasaja kaçak baskını: Esnaf karşı çıktı, polis havaya ateş açtı

    Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-
    21.09.2017 - 16:11 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 16:11

    BATMAN kent merkezindeki Çarşı Mahallesi’nde polis ekiplerinin kaçak eşya satıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği pasajda gerginlik çıktı. Tepki gösterip oyuncakları fırlatan esnafın tepkisi dinmeyince bazı polisler havaya ateş açtı. Gerginlik sırasında plastik mermi isabet eden 5 kişi hafif yaralandı.

    Polis ekipleri Çarşı Mahallesi’nde kaçak eşya satıldığı iddiasıyla Avrupa Pasajı’na operasyon yaptı. Operasyon sırasında güvenlik güçleri ile esnaf arasında tartışmada çıktı. Polise tepki gösterip oyuncakları polise fırlatan esnaf ile polis arasındaki gerginlik büyüyünce,bazı polisler havaya ateş açtı.

    Pasaja kaçak baskını: Esnaf karşı çıktı, polis havaya ateş açtı

    Esnafın tepkisi ve oyuncak fırlatması buna rağmen sürdü. Polisler, gerginliği tırmandıran esnafa plastik mermi ile müdahale etti. Vücutlarına plastik mermi isabet eden 5 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından kepenk kapatan esnaf polisin giriş- çıkışları kapattığı pasajın önünde toplandı. Gerginlik nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alan polisler ve işyeri sahipleri arasında zaman zaman tartışmalar çıkmaya devam etti.

    Pasajın önüne gelenEsnaf Sanatkar Odası yöneticisi Abdullah Padir, tepkili esnafı yatıştırarak, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi. Polisler ise pasajda kaçak olduğu iddiasıyla çok miktarda çay, sigara, telefona el koydu. İşyeri sahipleri ile ilgili de yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

    Pasaja kaçak baskını: Esnaf karşı çıktı, polis havaya ateş açtı

    Etiketler: batman , kaçak eşya , pasaj , baskın
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