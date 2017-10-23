Paşabahçe işçilere Eskişehir’i önerdi 

Paşabahçe Kırklareli Fabrikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, istihdam fazlası personele sunulan imkanlar ve gelişen sürece ilişkin bilgi verilerek, teşvik ve nakil imkanları dışında mevcut koşullarda sunulabilecek farklı bir imkanın bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, cam ev eşyası pazarındaki daralmanın devam etmesi ve fabrikadaki D Fırını’nın ekonomik ömrünün sonuna gelinmesiyle 10 Eylül itibarıyla söz konusu fırının, altı üretim hattı ile birlikte tamamen kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, fiilen bin 541 çalışanı olan fabrikada, D Fırını’nın faaliyetine son verilmesi üzerine ortaya çıkan istihdam fazlası nedeniyle, çalışanların mağdur edilmemesi adına Kristal-İş Sendikası ile görüşülüp, öncelikle kendi isteği ile ayrılmak isteyebilecek çalışanlar için teşvik sisteminin önerildiği aktarıldı. Bu kapsamda emekliliği yaklaşan ve gönüllülük temelinde ayrılmak isteyen çalışanlara yasal kıdem tazminatlarının yüzde 26’sına varan ilave teşvik ödemesi imkanının sunulduğu anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“95 çalışanımız söz konusu teşvikten yararlanmak için başvurmuştur. Teşvik ödemesi dışında, istihdam fazlası çalışanlarımıza Eskişehir fabrikasında çalışma imkanı sunulmuştur. Eskişehir’e nakil için bugüne kadar toplam 21 çalışanımız başvuru yapmış olup, 88 çalışanımız kendilerine sunulan bu imkanı kabul etmemişlerdir.

Çalışanlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına sunduğumuz teşvik ve nakil imkanları dışında mevcut koşullarda sunulabilecek farklı bir imkan maalesef bulunmamaktadır.

Ülke ekonomisine yarattığımız katma değerin sürekliliği ve işletmemizin geleceği bağlamında, tüm çalışanlarımızın da haklarını gözeterek hareket ettiğimizi belirtir, söz konusu sürece tüm paydaşlarımızın aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi bilgilerinize sunarız.”

OTOBÜSLE TUZLAYA

Bu arada, işten çıkarıldıktan sonra İstanbul’a doğru yürüyüşe geçen ve valilik yasağı üzerine bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 88 cam işçisi ve yakınlarının eylemi sona erdi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrika yönetiminin kendilerine Eskişehir fabrikası için teklifte bulunduğunu ifade ederek, “Yönetim Eskişehir fabrikası için başvurup yapmamızı ve taleplerinizi değerlendireceklerini söyledi. Biz eylemi burada sonlandırıyoruz. Lüleburgaz’dan çıkışımızda olduğu gibi iş, aş, adalet sloganıyla İstanbul Tuzla’yı hedef koymuştuk. Şişecam Genel Merkezi’nin önünde, bunu orada gerçekleştirmek için yarın bütün dostlarımız ve çocuklarımızla, bize destek olan herkesle birlikte otobüslerle Tuzla’ya harekete geçiyoruz. Saat 12.30’da bu taleplerimizi dile getiren bir açıklamamız olacaktır. Eğer olursa işverenimizi tekrar muhatap alırsak, iletmek istiyoruz.”