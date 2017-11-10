Paşa paşa büyüyecek

TÜRKİYE'DE alışveriş merkezlerinin sayısının artmasıyla birçok farklı sektörde gelişme gösteriyor. Bu alanda markalı fırın konsepti ile çalışan kurumsal şirketler de şube sayısını arttırmaya başladı. Türkiye’de 75 milyon lirayı bulan kafe-fırın konsepti binlerce kişiyi de istihdam ediyor. Türkiye’de 29, yurtdışında ise 3 şube ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Paşafırını Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kaya, “Asıl hedefimiz 5 yıl sonra 200 şubeye ulaşmak” dedi. Nedim Kaya, markaya ve sektöre yatırım yapmak isteyenlere şu bilgileri verdi:



20 ŞİRKET HİZMET VERİYOR

- Türkiye’de son yıllarda gelir düzeyinin artmasıyla doğru orantılı olarak dışarıda geçirilen zaman daha fazla olmaya başladı.



- Bu gelişim de yatırımcıların önünü açtı ve günümüzde kafe-fırın sektörüne girenlerin sayısı arttı.



- Türkiye’de kafe-fırın sektörünün büyüklüğü 70 milyar TL civarına ulaştı.



- Bugün Türkiye’de kendi alanımızda yaklaşık 20 adet markalı kurumsal hizmet veren şirket var.



- Günümüz Türkiye’sinde kafe-fırın sektörü her geçen gün kendini yeniliyor.



- Mevcut firmalar da şubeleşmek için bayi arıyor. Bu bakış açısıyla yüksek kazanç vaat eden sektörümüz yeni yatırımcılarını bekliyor.



- Dolayısıyla dünyada da yaygın olan bu sektör için sadece ABD’de 650 milyar dolarlık bir pazar hacmi olduğunu söylesek yanılmayız.



- Sektörde dünya nüfusunun yüzde 4’ü kadar çalışan olduğu öngörülüyor.



- Türkiye’de sektör 1990’lı yılların başından itibaren büyümeye başladı.



- Aslında AVM’lerin açılmasıyla ve cadde restoranların çoğalması bu büyümeyi tetikledi.



- AVM’ler lokasyon olarak en çok uğranan yerler olarak biliniyor.



- Bu da sektörün canlanmasını ve büyümesini destekleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.



NE KADAR YATIRIM YAPMALI?

- Franchise giriş bedelimiz 30 bin dolar, Yatırım maliyetimiz ise metrekare başına 1000 dolar.



- Hedeflenen aylık ciro 180–200 bin TL arası, reklam katkı payımız 1250 TL.



- Ayrıca marka olarak aylık royalty almıyoruz.



- Yapılacak olan dükkanın fiziki şartlarına göre fiyat değişebiliyor.



- Açmayı planladığımız şubelerimizin maliyetleri değişkenlik gösterse de şu anda yatırımının geri dönüşünü franchiserlar hızlı bir şekilde alabilecekler.



- Fakat biz yine de franchise yatırımcılarına bu sürenin 24-36 ay arasında olduğunu söylüyoruz.



- Aynı zamanda işinin başında durabilecek, mağaza yönetecek sosyal ve bölgesini tanıyan girişimcilerle ilerlemek istiyoruz.



- Giderlerde mağaza kirası değişken olduğu için net rakam veremiyoruz. Fakat ortalama 70 bin TL ile 120 bin TL arası gider olabiliyor.

ÖNÜ AÇIK BİR SEKTÖR

BU alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin iyi araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Paşafırını Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kaya, “Günümüzde şehir hayatında yoğun çalışma temposunu yaşayan insanların lezzetli, hızlı ulaşılabilir ve sağlıklı tatlara olan özlemi giderek artırıyor. Bu noktada Paşafırını, lezzetli tatlarını en hızlı şekilde tüketicilere ulaştırıyor. Bu bağlamda kafe-fırın sektörünün gelecekte çok daha rağbet görerek büyüyeceğini düşünüyoruz. Yatırım yapmak isteyenler için önü açık bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu alana yatırım yapmak isteyenler, mağaza lokasyonunu çok iyi araştırmalılar ve yatırım yapmak için çabuk karar vermemeliler” diyor.