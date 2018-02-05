Paşa canlı yayınla bağlandı

ZEYTİN Dalı operasyonunda görev alan askerlere başarılar dileyen Yıldırım, "Görüntü de bayağı net. Çözünürlüğü yüksek bir görüntü var. Bu da güzel bir ürün olduğunu gösteriyor. Pazar günü oralardaydık, gerekli bilgileri aldık" dedi.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, operasyon hakkında bilgi verdi

Yıldırım'ın operasyon hakkında değerlendirme istemesi üzerine, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel harekât hakkında bilgi verdi. Harekâtın planlandığı şekilde devam ettiğine değinen Temel, "Hem askerimiz hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çünkü, Afrin halkı kardeşimizdir. Kaldı ki bu coğrafyada Kürt, Arap, Acem, Kürt bütün halklar kardeş. Dolayısıyla, biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesizi olan Türkiye Cumhuriyeti, bölge halkına gıda ve sağlık yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir tamamen. Harekâtın sonunda da Afrin halkının teröristlerin baskı ve zulmünden de kurtulacağına inanıyoruz. Harekâtımızı sürat ve emniyet dengesiyle, imkân, mekân, zaman faktörlerini dikkate alarak terörist durumu, hava ve arazi şartlarıyla beraber değerlendirerek sevk ve idare ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Yıldırım, harekât kapsamında görev alan bütün askerlere başarılar diledi. Bakanlar Kurulu toplantısı harekât merkezine yapılan bağlantı sonrası başladı. Bakanlar Kurulu toplantısında Afrin harekâtı kapsamında terörle mücadele konusunda sürdürülen operasyonların ele alınması bekleniyor.

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