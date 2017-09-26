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    Partisinin Merkel ile koalisyon kurmasına karşı

    Ali VARLI / BERLİN
    26.09.2017 - 13:08 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 13:08

    Yeşiller Partisi’nden Federal Meclis’e tercihli oylarla seçilen tek milletvekili Canan Bayram, partisinin CDU/CSU ve FDP ile koalisyon kurmasına karşı olduğunu söyledi.

    PARTİSİ Yeşiller’in önceliklerinin farklı olduğunu belirten Canan Bayram, “Bizim CDU/CSU ve FDP ile dış politika, sosyal konularda, kira artışı ve çevre sorunları konusunda anlaşmamız mümkün değil. Bu konularda anlaşacağımıza benim fantezim bile yetmez. Ben Merkel’in başbakan olduğu bir hükümete destek oyu vermeyeceğim” dedi.

    TERCİHLİ OYLARLA SEÇİLEN TEK MİLLETVEKİLİ
    Bu arada Yeşiller Partisi’nden Federal Meclis’e tercihli oylarla seçilen tek milletvekili olan Canan Bayram, seçmenlerinin sesi olacağını söyledi. Seçim kampanyası boyunca daha önce aynı bölgeden dört kez tercihli oylarla seçilen Yeşiller’in efsane ismi Hans Christian Ströbele’nin kendisine büyük destek verdiğini belirten Bayram, “Seçmenin güvenini aldığım için çok mutluyum. Ströbele çok deste verdi. Onun desteğini unutmak mümkün değil” dedi.

    Etiketler: Canan Bayram , Hans Christian Ströbele , Yeşiller Partisi
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