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    Partisi ‘İstifa et’ dedi, o siyaseti bıraktı

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 15:54Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:55

    Danimarka’nın İshöj Kasabası Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Seyit Özkan, partisinden gelen “İstifa et” çağrısına uyarak siyaseti bıraktığını açıkladı.

    KOPENHAG yakınlarında, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları İshöj kasabasının belediye başkan yardımcısı Ahmet Seyit Özkan’ın partisi Sosyal Demokrat Parti’den atılmasının istenmesi üzerine siyaseti bıraktığını ve partiden istifa ettiğini açıkladı. Özkan, belediye meclisi çalışma dönemi sonuna kadar bağımsız olarak görevine devam edeceğini, seçimlere katılmayacağını bildirdi.
    Belediye meclisindeki sosyal demokrat grubun üyeleri, oybirliği ile Özkan’ın partiden atılmasını ve 21 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerde de aday olmamasını istediklerini bildirmişti.
    Özkan’ın ihraç edilmesi istemine neden olarak bir süre önce Facebook’ta yazdığı bir yorum gösteriliyor. Özkan yorumunda, “DEAŞ Müslümanların icat ettiği bir şey değildi ama Siyonizm DEAŞ’ı kurmuş olabilir” yazmıştı. Danimarka’daki yarı resmi radyo kanalı Radio24syv, Özkan’la yorumu ile ilgili uzun bir röportaj yapmış ve röportajı yayınlamıştı.

    BAŞKAN DA KARŞI ÇIKMIŞTI
    Röportajın yayınlanmasının ardından Muhafazakar Halk Partisi milletvekili Naser Khader ile Sosyal Demokrat Milletvekili Lars Aslan Rasmussen de sosyal medyada Özkan’ın Sosyal Demokrat Parti’de yer alamayacağını belirten görüşler öne sürmüştü.
    İshöj Belediye Başkanı Ole Björstorp tam seçim kampanyasının başladığı dönemde böyle bir yorumda bulunmanın ‘kabul edilemez’ olduğu söyledi ve İshöj kasabasının nüfusunun yüzde 40’ını göçmenlerin oluşturduğunu bu tür dış politika söylemlerinin de böyle bir belediyede ağırlığının fazla olduğunu belirtti.
    Seyit Ahmet Özkan 1993 yılından beri İshöj Belediye Meclisi üyeliği yapmaktaydı.

    Etiketler: Danimarka , KOPENHAG , Ahmet Seyit Özkan , sosyal demokrat , istifa
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