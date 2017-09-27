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    Partinin adını açıklayıp Doğu turuna çıkacak

    İsmail SAYMAZ
    27.09.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 23:35

    MERAL Akşener, kurmaya hazırlandığı yeni partinin İstanbul ayağında 1500 kadar taraftarıyla buluştu. Akşener, Avcılar’da Mira Palas Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada, kurucular kurulunun bir bölümünü açıkladı. Akşener’in verdiği bilgiye göre kurulda şu isimler yer alıyor:

    Emekli büyükelçiler Ahmet Erozan ve Tugay Uluçevik, eski bakanlar Aydın Tümen ve Suat Çağlayan, eski milletvekilleri Cevher Cevheri (Adana), Kazım Ataoğlu (Bingöl), Âşık Veysel’in torunu işkadını Çiğdem Özer, Tokyo Üniversitesi’nden Elif Gökdemir, 15 Temmuz gazisi olan eski emniyet müdürü Fatih Eryılmaz.

    ADI 25 EKİM’DE AÇIKLANACAK
    Akşener açıklamasında, partinin adının ve ambleminin 25 Ekim’de ilan edileceğini belirtti. Partide kadın kollarının olmayacağını, kadınların her kademede bulunacağını, yüzde 30 oranında kadın kotası uygulanacağını söyledi.

    Akşener etkinlikler için salon bulmakta çok zorlandığını ve Ankara’da eşiyle kaldığı üç ayrı otelden parasını ödediği halde odadan çıkarıldığını anlattı. Akşener, otel yetkililerinin kimi bakanlık görevlilerinin baskısı altında bu yola başvurmak zorunda kaldığını söyledi.

    GÜNEYDOĞUYA GİDECEK
    Akşener şöyle devam etti: “Benim eşim Rizelidir. Erdoğan da Rizeli. Benim bildiğim kadarıyla Erdoğan, kendisine ‘Bir kadından korktu’ dedirtmez” dedi.

    Tutuklanma endişesinin olmadığını belirten Akşener, şunları söyledi: “14 ay oluyor. ‘Bir şey varsa tutuklayın’ dedim. Çok iftiralar attılar. Ben de iddiasını ispatlamayan şerefsizdir dedim. Hâlâ şerefsiz şerefsiz dolaşıyorlar.”

    Akşener, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ev kiraladığını, 25 Ekim’den sonra ilçeye giderek bayram sofrası kuracaklarını, daha sonra da 15 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerini gezerek, vatandaşla biraraya geleceğini söyledi. Akşener, bölgede AKP ve HDP arasında üçüncü güç olacaklarını iddia etti.

    Etiketler: Meral Akşener , Siyaset , gazetehaberleri
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