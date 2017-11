Partimin solu bana çok kötülük yaptı

GABRIEL için gazetelerin ‘siyasi kariyeri bitti’ yorumları yapmasına değinen Die Zeit, “Bu sizin siyasi kariyerinizin sonu mu?” diye sordu. Gabriel bu soruya şu yanıtı verdi:

“Derin bir kesintiye uğradı. Eşim şimdiden çekiştiriyor. ‘Nasıl, Sayın Önemli Adam olmamaya alışabildin mi bari?’ diye soruyor. Ama benim burada eksikliğini hissettiğim şey, makam arabası, kırmızı halı gibi gücün simgelerinin kaybı değil. Görev kaybı. Siyaseti doğrudan şekillendirme kaybı. Muhalefette siyaseti sadece yorumluyorsunuz. Ben hep iş yapmanın aşığıyım. Şimdi bir işe yaramadığımı görüyorum. Asıl kesinti burada.”

‘SPD GENEL BAŞKANLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİYDİ’

Partisinin kendisine sırt çevirmesinden de şikayet eden Gabriel, “Partinin sırt çevirdiğini ve partiyi yeteri kadar ikna edemediğini görmek, bir makamı kaybetmekten çok daha büyük bir kesinti. SPD Genel Başkanı olmak benim için her zaman, her şeyden önemliydi. SPD solu bana çok kötülük yaptı. Ama onların temsilcilerinden Johanna Uekermann, zor duruma düşünce, nasıl yardım edebilirim diye onu ben davet ettim. Böyle bir şeyi en az benden bekliyordu. Ama SPD solunda maalesef çok yaygın olan jakobenliği hep itici buldum” dedi.





SPD SEÇİMİ NEDEN KAYBETTİ?

“Şimdi gücü kaybettiniz, ne yapacaksınız?” sorusuna Gabriel, “Henüz çok erken. Güçsüz olmaktan korkmuyorum. Demokraside hep geçerli olan kural, devlet değil, hükümetsiniz” yanıtını verdi.

“SPD seçimi neden kaybetti?” sorusuna da yanıt veren Gabriel, şöyle dedi:

“Herhalde Martin Schulz’u daha geç parti başkanlığına ve başbakan adaylığına önermeliydim. Bazılarının inandığı gibi daha erken değil. Aday göstermede geç kalındığı iddiası benim görüşümce, seçim yenilgisinin asıl sebepleriyle uğraşmamak için bir bahane. Eğer başbakan adayı olarak yüzde 33 oyla başlayıp sonunda yüzde 22’yle bitirirseniz, o zaman süre kısa değil, uzun gelmiş demektir.”

‘ADALET’ SLOGANI YANLIŞTI

Martin Schulz’un seçimlerde adalet konusunu ön plana çıkarmasının seçim taktiği açısından yanlış bulduğunu belirten Gabriel, “‘Adaletin zamanı’ sloganı, son 20 yılda 16 yıl hükümette bulunmuş bir parti için çok sorunlu. O zaman ‘Peki siz ne yaptınız?’ diye sorarlar” dedi.

EN ÇOK NEYE SEVİNİYOR?

Bakan Gabriel, “En çok neye seviniyorsunuz?” sorusuna, “Noel’e, SPD ne olacak diye düşünmek zorunda olmadan. Sabahleyin gazeteleri açtığımda SPD ve benim hakkımda ne yazıyorlar diye okumadan bir tatil yapmaya. Röportaj vermemeye” diye konuştu.