"Partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına getirildim"

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, basın toplantısıyla, görevinden ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, daha önce duyurduğu gibi dün saat 17.00'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kararını açıklayan Uğur, şunları söyledi:

MİLLETİME VEFA GÖSTERİYORUM

“AK Parti’de siyasi hayata adım atarken kurucu il başkanı olarak görev verildi, bunu üstlendik. Milletvekili olarak yasama faaliyetinden genel başkan yardımcılığına kadar partimizde çok önemli görevler aldık. Partimizin kasası bize teslim edildi. En üst karar mekanizmalarında görevlendirildik. Belediye başkanı olmamız istendi, bunu da üstlendik. Hiçbir kademe görevden geri durmadık. Son uygulamalarda geldiğimiz noktada şimdi sormak istiyoruz, bürokrasi siyasetin önüne, devlet milletin önüne ve en önemlisi sadakat liyakatin önüne geçmiş gibi görünmüyor mu? Neticede göreve devam etme imkânı bizler için maalesef ortadan kaldırılmıştır.

Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılma noktasına gelmiş, getirilmiş bulunmaktayım. Partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Tek endişem başladığımız projelerin yarım bırakılarak insanlarımızın beklentilerinin boşa çıkarılmasıdır. Bundan önce veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Şimdi bütün varlığımla külli iradeye teslim olarak cüzzi irade ile milletime vefa gösteriyorum. İnancım ve itikatım gereği, olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum.”

Gözyaşlarını tutamayan Uğur, "Allah'a emanet diyorum" diyerek salondan ayrıldı.

BEŞ BAŞKAN AYRILMIŞTI

AK Parti'de daha önce istifaları istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek görevden ayrılmıştı.

AK Parti’den tehdit yanıtı: Asla kabul edilemez

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Uğur’un istifasıyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle Sayın Ahmet Edip Uğur’un istifasının hayırlı olmasını diliyorum. Bizim milletvekili olarak da beraber çalıştığımız değerli bir arkadaşımızdır. Partiden, belediye başkanlığından istifası bu gerçeği değiştirmez. AK Parti değişim partisi. Giden belediye başkanları da bizim, gelen başkanlarımız da bizim başkanlarımız. Olumsuz değerlendirme yapmayı doğru görmeyiz. Yol arkadaşlığımız mezara kadar devam edecektir. Sayın Edip Uğur’un partiden de istifa etmesi kendi bireysel bir tercihidir. AK Parti’nin kimseyi tehdit etmesi asla kabul edilemez, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa bununla ilgili yasal yollar açıktır. Adım atıp atmamayı kendi değerlendirecektir.”

2014’TE SEÇİLMİŞTİ

Ahmet Edip Uğur, orta öğrenimini İstanbul Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Balıkesir milletvekili olarak 18. Dönem'de ilk kez Parlamento'ya girdi. AK Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı da yapan 67 yaşındaki Ahmet Edip Uğur, üç kez üst üste milletvekili seçildi. 2008 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 'Mali ve İdari İşler Başkanı' olarak görev yaptı. Uğur, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde, AK Parti’den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilip göreve başladı.