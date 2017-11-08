Partilerinizi şenlendirecek 4 tarif

BAHARATLI ELMA DİLİMLERİ

Baharatlı elma dilimleri, partinizdeki en iddialı atıştırmalıktan biri olacak lezzette. Üstelik hazırlaması da çok kolay. İşte baharatlı elma dilimleri tarifi…

Malzemeler

2-3 adet sarı elma, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1-2 adet yıldız anason, 2 adet çubuk tarçın, 3-4 yaprak adaçayı.

Hazırlanışı

Elmaları kabuklu olarak yarım santimetre kalınlığında dilimleyin ve ortalarını oyarak çekirdeklerini çıkarın. Ardından geniş bir tavaya koyun, üzerine az miktarda su ekleyin. Üzerine şeker, yıldız anason, çubuk tarçın ve adaçayını ekleyin. Kısık ateşte, tavayı sallayarak elmalar yumuşayana kadar 10 dakika boyunca pişirin. Elmalar biraz diri kalacak şekilde ateşten alın. Şık bir tabakta servis edebilirsiniz.

SOMON FÜME RULOLARI

Bu besleyici ve lezzetli atıştırmalık tam da özel partilerinize uygun. İşte somon füme ruloları tarifi…

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği, 8 dilim somon füme. İç dolgusu için 150 gr krem peynir, 1 kırmızı soğan, 3-4 dal maydanoz, 4 dal dereotu, tuz, karabiber, kırmızı pul biber.

Hazırlanışı

Krem peyniri bir kâseye koyun. Küp küp doğradığınız kırmızı soğan, yeşillikler, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı somon fümelerin arasına sürün ve rulo şeklinde sarın. Sardığınız ruloları yuvarlak olacak şekilde dilimleyin. Tost ekmeklerini dörde bölün ve tavada kızartın. Üzerlerine kalan peynirli karışımdan sürün, bir parça somon rulosu koyun. Somon füme rulolarınız hazır!

ZENCEFİLLİ BALLI HAVUÇ

Alkolün yanında harika gidecek bu atıştırmalık, adeta partinizi şenlendirecek. İşte zencefilli ballı havuç tarifi…

Malzemeler

15-20 adet bebek havuç, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı jülyen doğranmış acı kırmızıbiber, 2 yemek kaşığı jülyen doğranmış zencefil.

Hazırlanışı

Havuçları soyun ve 4-5 dakika kadar haşlayın. Derin bir tavada tereyağını eritin, ardından balınızı ilave edin. Zencefil ve havucu da ekleyin. 8 dakika boyunca soteleyin. Biberi ekleyin ve bir dakika daha soteleyin. Havuçlarınız sunuma hazır hale geldi bile!

PORTAKAL JÖLE DİLİMLERİ

Partilerdeki vazgeçilmez hafif atıştırmalıklardan biri de bu hazırlaması çok kolay olan jöle dilimleri. İşte portakal jöle dilimleri tarifi…

Malzemeler

3 adet portakal, 1 paket portakal veya limon jölesi.

Hazırlanışı

Portakalları ikiye kesin ve içlerini temizleyerek kâse gibi hazırlayın. Jöleyi pakette yazandan daha az su ile hazırlayın. Portakal kaplarını tabaklara oturtun ve içlerine jöle doldurun. Ardından bunları buzluğa koyun. Jöle sertleşince bir bıçak yardımıyla portakalları dilimleyin. Servis yapana dek buzdolabında muhafaza edin.

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