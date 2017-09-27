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    Partiler kaynıyor yönetmek zorlaşıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    27.09.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 10:00

    Pazar günü sandıktan çıkan sonuç, Alman siyasetinin krizlere gebe olduğuna da gösterdi. Seçim sonuçları Almanya’yı yönetmeyi zorlaştırdı. Tüm siyasi partiler kaynıyor.

    TARİHİNİN en ağır yenilgisini alan Sosyal Demokrat Parti (SPD), ana muhalefeti aşırı sağa kaptırmamak için hükümete girmemeye kararlı. SPD, grup başkanlığına partinin sol kanadından Andrea Nahles’i getirerek, kendi solundaki Sol Parti’ye meydan okuyacak.
    Muhafazakar Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), kendi sağında oluşan AfD’yi yok etmek, seçmenleri geri kazanmak için sağa kayacak.
    Aşırı sağcı AfD de kaynıyor. AfD Eşbaşkanı Frauke Petry, parti aşırı sağa kaydığı için Meclis’te kendi partisinin grubuna dahil olmayacağını açıkladı. Petry’ye istifa baskısı var.
    Ardından Mecklenburg Vorpommern Eyalet Meclisi’nde AfD’li 18 milletvekilinden 4’ü gruptan ayrılarak, yeni bir grup kurdu. Petry, Federal Meclis’te arkasından kaç milletvekili götürecek? AfD içinde Petry’ye yakın 10 milletvekili olduğu sanılıyor.

    Etiketler: Martin Schulz , Andrea Nahles , ALMANYA
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