Parti zamanı

2017’nin son günlerin-de şirket yemekleri adeta patlama yaptı. Birçok sektörde yaşanan olumlu hava nedeniyle şirketler de yıl sonunda motivasyonu arttırmak için birçok etkinliğe imza attı. 2016’ya göre yılın son haftasında düzenlenen şirket yemeklerinin etkisiyle restoranlar ve eğlence mekanları ciroları yüzde 30 ile 50 arasında arttırdı. Sektörde yaşanan bu hareketliliğin yılbaşı gecesi de sürmesi bekleniyor.

RESTORANLAR DOLDU

Restoranların ve eğlence mekanlarının yılın son haftasında yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirten Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “2017’nin genelinde kurumsal organizasyonların çok fazla düzenlenmediğini gözlemledik. Biriken bütçelerin tamamı yılın son haftasında kullanıldı. Son hafta yaşanan bu yoğunluk yılın tamamına yayılmalı” dedi. Yılbaşı öncesi rezervasyonların devam ettiğini de anlatan Kaya Demirer, şu bilgileri verdi: “Restoran sahiplerinin yılbaşı gecesi için fiyatları çok yükseltmediğini gözlemliyoruz. Kişi başı fiyatlar neredeyse bir önceki yılla aynı seviyede. Yemek mönüleri de değişmedi. Tüketicilere uygun fiyatlı eğlence sunmaya çalışıyoruz.”

YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFİ

2017’nin sektör açısından bir önceki yıla göre çok daha iyi geçtiğini dile getiren Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, şöyle konuştu: “2016 öncesi sektör 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşmıştı. Ancak 2016’da yaşanan daralma ile bu rakam 44 milyar liraya gerilemişti. 2017 adeta toparlanma ve yükseliş yılı oldu. Bunu yılın son haftasında da yaşıyoruz. Sektörün bu yıl toplamda yüzde 20’lik bir büyüme yaşamasını bekliyoruz. 2018’de açıklanacak rakamlardan sonra ise 50 milyar lirayı aşacağımızı tahmin ediyoruz. Yılbaşı için mekanların taleplerinde de artış yaşanıyor. Özellikle restoran ve oteller yılbaşı için özel alımlar da gerçekleştiriyor. Kısacası 2017 bizim için çok iyi geçti. Bunu gelecek sene daha da yukarıya çıkarmayı planlıyoruz. Sektör Türkiye açısından çok önemli bir noktada.”

EĞLENCE MEKÂNLARI GÜVENLİĞİ ARTTIRDI

EĞLENCE mekanlarının 31 Aralık akşamı için özel güvenlik önlemleri aldığını da hatırlatan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Binlerce kişiyi ağırlayabilecek kapasitedeki eğlence mekanlarının özel güvenlik önlemleri aldığını gözlemliyoruz. Bu konuda mekan sahipleri çok hassas davranıyor. 31 Aralık akşamı eğlenmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için ekstra önlemler alınıyor. Tüketicilerin de bu önlemlere uymaları gerekiyor. 2018’in tüm sektör açısından daha iyi geçmesi için çalışmalarımız sürecek.”