‘Parti devletinin fotoğrafı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün düzenlediği basın toplantısında partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaşarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tezcan, özetle şunları söyledi:

“Yeni yasama yılı başladı. Orada bir fotoğraf gördük. Bu fotoğraf parti devletinin fotoğrafıydı. İlk defa tarafsız cumhurbaşkanlığı makamı ihlal edilerek, partizan bir cumhurbaşkanının hitabıyla Meclis çalışmalarına başladı. Kontrollü hükümet, kontrollü Meclis, kontrollü muhalefet ve kontrollü yargı. O fotoğraf kadrajında olanlar bunlardı. Biz o fotoğrafın parçası olmayacağız. Biz kontrollü muhalefet olmaya değil demokratik iktidarı kurmaya talibiz.

ZEKERİYA ÖZ OLMAYIN

Sözcü iddianamesi Türk yargısının utanç belgesidir. Yarın sizinle ilgili ‘muhalifleri FETÖ’cü göstermek üzere algı operasyonu yaparak 20 Temmuz darbesine iştirak ettiler’ diye bir başka savcı iddianame düzenlerse ne yapacaksınız? Bu savcılık değil, 20 Temmuz darbesinin infaz memurluğudur. Bugünün savcı ve hâkimlerine sesleniyorum; bugünün Zekeriya Öz’leri olmayın.

REKTÖR İSTİFA ETMELİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi web sayfasından Atatürk’ün resmini çıkarıyorlar. Sonra göstermelik bir küçük resim koyuyorlar. Üniversite rektörünün derhal istifa etmesi lazım. Atatürk’ün tarih sahnesine devrimci olarak çıktığı yerde üniversite rektörlüğü yapanın Atatürk’e saygısızlık yaparak orada oturmaya hakkı yoktur.

HAMASET DEĞİL SİYASET

(Bahçeli’nin 81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul ifadesi) Bölgede devletlerin toprak bütünlüğü esastır. Türkiye’nin güvenliği esastır. Bunlara tehdit oluşturacak oluşumlara, milli bir duruşla karşılık veririz. Ancak siyaset soğukkanlılık gerektirir. Bu söylenen işler hamasetle değil, siyasetle çözülür.”





KADIN KURULTAYI TOPLANACAK

CHP’nin dünkü MYK’sında vergi zamları, tarım üreticilerinin sorunları ve kadın konuları ele alındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83. yıldönümü olan 5 Aralık’ta kadınların yaşadıkları sorunların ve adaletsizliğin gündeme getirileceği kadın kurultayı toplanmasını istedi.