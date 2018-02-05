Part-time psikologların başı dertte!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Şubat’ta Kartaltepe’deki psikoloji merkezinde denetim yaptı. Gülşen S. adına kayıtlı işyerinde part-time (yarı zamanlı) danışmanlık hizmeti verildiği görülürken, iş yerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediye veya herhangi bir kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi.

Merkezde sekreter olarak çalışan Mukadder S.’den işyerine ‘Anne ile çocuk eğitimleri’ ve seminerler verildiği, Pınar H., Ahmet K., Afife S., Tuğba K., Nur B.K., Hasan A., Ali E.U., Ümit Ç.’nin part-time psikolog olarak çalıştıkları öğrenildi. Psikolojik danışmanlık merkezi mühürlenip kapatılırken savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Merkezin sahibi olarak görünen Gülşen S. ve merkezde psikolog olarak görev yapan Afife S., Ali E.U., Nur F.B., Tuba K. ve Ümit Ç., adli psikologlar hakkında “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılıktan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesine dava açıldı.

‘SADECE AİLELERE EĞİTİM VERDİK’

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Ümit Ç., savunmasında” Psikoloji üzerine master ve yüksek lisansım vardır. Hayatımda hiçbir zaman psikolog veya psikiyatr olarak görev yapmadım.” dedi. Sanıklardan Afife S. ise; “Ben klinik psikolog olarak çalışırım. Bu şirket annem Gülşen S. adına kayıtlıydı. Bu olaydan sonra kapandı. Dava konusu yerde ailelere eğitimler verdim. Ruhsat için başvurulmuştu. Fakat evraklar kaybedildiği için ruhsatı veremediler. Sadece ailelere seminer verdim. Atılı suçu işlemedim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

‘RUHSATSIZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK’

Psikolog olarak üniversitede çalıştığını belirten sanık Tuba K., de; “Dava konusu işyerinde de eğitsel faaliyetleri planlamak ve süpervizyon desteği için bir araya geldik. Sağlık hizmeti vermedim. Yaptığım iş karşılığında ücret de almadım. İşyerinin ruhsatı olup olmadığından haberim yoktu.” şeklinde konuştu.

Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Nur F.B., “Benim dava konusu işyeri ile bir bağlantım yoktur. Bir kere vaka paylaşımı için toplanılmıştı. Oraya vaka paylaşımı için gittim. Para almadım.” dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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