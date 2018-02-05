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    Part-time psikologların başı dertte!

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    05.02.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Bakırköy’de ruhsatsız işletilen psikolojik danışma merkezi sağlık müdürlüğü tarafından kapatıldı. Merkezin sahibi ve aralarında üniversitede öğretim üyesi olan 5 psikolog hakkında 5 yıla kadar dava açıldı. Duruşmada ifade veren psikologlar danışmanlık hizmeti vermediklerini söylerken, söz konusu merkezin ruhsatının olmadığını bilmediklerini belirtti.

    Part-time psikologların başı dertteBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Şubat’ta Kartaltepe’deki  psikoloji merkezinde denetim yaptı. Gülşen S. adına kayıtlı işyerinde part-time (yarı zamanlı) danışmanlık hizmeti verildiği görülürken, iş yerinin Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediye veya herhangi bir kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edildi.
    Merkezde sekreter olarak çalışan Mukadder S.’den işyerine ‘Anne ile çocuk eğitimleri’ ve seminerler verildiği,  Pınar H., Ahmet K., Afife S., Tuğba K., Nur B.K., Hasan A., Ali E.U., Ümit Ç.’nin  part-time psikolog olarak çalıştıkları öğrenildi. Psikolojik danışmanlık merkezi mühürlenip kapatılırken savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Merkezin sahibi olarak görünen Gülşen S. ve merkezde psikolog olarak görev yapan Afife S., Ali E.U., Nur F.B., Tuba K. ve Ümit Ç., adli psikologlar hakkında “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a aykırılıktan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesine dava açıldı.

    ‘SADECE AİLELERE EĞİTİM VERDİK’

    Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde sanıklardan Ümit Ç., savunmasında” Psikoloji üzerine master ve yüksek lisansım vardır. Hayatımda hiçbir zaman psikolog veya psikiyatr olarak görev yapmadım.” dedi. Sanıklardan  Afife S. ise; “Ben klinik psikolog olarak çalışırım. Bu şirket annem Gülşen S. adına kayıtlıydı. Bu olaydan sonra kapandı. Dava konusu yerde ailelere eğitimler verdim. Ruhsat için başvurulmuştu.  Fakat evraklar kaybedildiği için ruhsatı veremediler.   Sadece ailelere seminer verdim. Atılı suçu işlemedim.  Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

    ‘RUHSATSIZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK’

    Psikolog olarak üniversitede çalıştığını belirten sanık Tuba K., de; “Dava konusu  işyerinde de eğitsel  faaliyetleri  planlamak  ve süpervizyon  desteği için  bir araya  geldik. Sağlık hizmeti vermedim. Yaptığım iş karşılığında ücret de almadım. İşyerinin ruhsatı olup olmadığından haberim yoktu.” şeklinde konuştu.

    Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Nur F.B., “Benim dava konusu işyeri ile bir bağlantım yoktur. Bir kere vaka paylaşımı için toplanılmıştı. Oraya vaka paylaşımı için gittim. Para almadım.” dedi.  Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

     

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    Etiketler: psikolog , Bakırköy , Dava , Mahkeme , son dakika
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