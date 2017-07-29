Parolaya ‘kasa’ güvenliği

GÜNLÜK hayatımızın en önemli parçalarından biri parolalar oldu. Şöyle bir düşünecek olursak, mesajlaşma uygulamaları, internet üzerinde depolama servisleri ve e-postalarımız başta olmak üzere artık dijital alanda birçok sırrımız yani şifremiz var. Dijital servisler bir anlamda bizim sırdaşımız olmasına rağmen onların güvenliklerine ise hiç özen göstermiyoruz. Araştırmalara göre hem en kolay parolalar kullanıyoruz hem de aynı parolaları farklı hesaplarımıza giriyoruz. Bu da güvenliğimizi neredeyse sıfırlıyor. Bunun için ise en iyi çözüm parola yöneticileri kullanmak. Peki parola yöneticisi ne demek? En basit şekilde anlatacak olursak, parolalarınızı teslim ettiğiniz kasa görevi gören platformlara parola yöneticileri deniyor. Bu platformları kullanmak için bilgisayarınıza veya mobil cihazlarınıza bir uygulama yüklüyorsunuz. Yüklenen bu uygulamanın içine internetteki hesaplarınızın parolalarını yüklüyorsunuz. Bu parolalar, sizin oluşturduğunuz kadar kolay değil. 64 karaktere kadar uzunluktaki parolalar oluşturabilen bu platformlar, ayrıca sayı ve işaretlerle parolanızı kırılması en güç hale getiriyor. Başka bir deyişle parolanızı ezberlemek bile neredeyse imkansız. İnternetteki hesabınıza erişmek için parolanıza ihtiyaç duyduğunuzda ise tercih ettiğiniz parola yöneticinin uygulamasına girerek parolanızı kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Parola yöneticisi uygulamasından çıktığınız anda güvenlik sistemi yeniden devreye giriyor ve bu uygulamanızı kilitliyor. Yani güvenlik seviyesi oldukça üst düzey. Biz de buradan yola çıkarak en iyi parola yöneticilerini bir araya getirdik.

EN POPÜLER YÖNETİCİ





PAROLA yöneticileri arasında öne çıkan seçenekler arasında. iOS, Android, Mac, Windows ve web tarayıcılarda (browser) kullanılabilen uygulama, kullanıcıların parolalarını 64 karaktere kadar ayarlayabilmesini sağlıyor. İsteyen kullanıcılar, parolalarının içinde yer alacak sayı ve rakam gibi karakterleri ayarlayabiliyor. Parola yöneticisine erişebilmek için parmak izi özellikli akıllı telefonların kullanılabilmesi 1Password’te dikkat çekiyor. Platformda ayrıca geriye dönük parolalar 1 yıl boyunca saklanıyor. Aylık 11.99 TL

PAROLA KORUMA MODU





WINDOWS, sosyal ağlar, e-posta ve banka hesaplarının giriş bilgilerini ve parolalarını saklayan Keepass, güvenliği arttırmak için pencerenin küçültüme durumlarında parola koruma moduna geçiyor. Parolaları güvenli bir şekilde saklamasının yanı sıra, dilediğinizde güvenli bir parola da oluşturabiliyorsunuz. 256 bitlik şifreleme yapan algoritmaları kullanan yazlım Windows 98’den Windows 10’a kadar, OS X ve Linux işletim sistemlerinde çalışıyor. Ayrıca iOS ve Android desteği de bulunuyor. Ücretsiz

OTOMATİK TANIYOR





MODERN arayüzüyle dikkat çeken Dashlane, özellikle web siteleri için otomatik form tamamlama özelliğine sahip. Banka kartları, kimlik belgeleri ve her tür ödeme makbuzunu da depolayan Dashlane’in ‘Contacts’ sekmesinde, üçüncü taraflarla paylaşılabilecek veriler belirlenebileceği gibi, acil durumda iletişime geçilecek kişi verisi de tutuluyor. Google Chrome, Safari, Internet Explorer ve Firefox’un yanı sıra, Chromium tabanlı bazı tarayıcılarda da kullanılabiliyor. Ayrıca Dashlane’in Android ve iOS uygulamaları da yer alıyor. Yıllık 104.99 TL

ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA





WINDOWS, OS X ve Linux gibi masaüstü işletim sistemlerinin yanı sıra, iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone gibi mobil işletim sistemlerini destekleyen LastPass, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Dolphin gibi web tarayıcılarına da kullanılabiliyor. Tüm yönetimi internet üzerinde gerçekleştiren parola yöneticisi, tüm cihazlar arasında eşleştirme yapabilmesinin yanı sıra, çok faktörlü şifreleme, otomatik parola değiştirme, gelişmiş parola paylaşımı gibi özelliklerle öne çıkıyor. LastPass bilgisayarda ücretsiz, mobilde ise ücretli olarak kullanılabiliyor. Yıllık 44.99 TL

PAROLA YÖNETİCİLERİ GERÇEKTEN GÜVENİLİR Mİ?

PAROLA yöneticileri, kullanıcıların farklı yerlerde farklı parolalarını saklaması yerine bir kasada yani tek bir yerde muhafaza etmesini sağlıyor. Bu uygulamaların en büyük farkı ise çoklu doğrulamalı bir sisteme sahip olması. Kullanıcıların oluşturacağı bir parolanın yanı sıra her kullanıcıya bir sanal ana anahtar (master key) veriliyor. Buna ek olarak parmak izi, QR kod, kısa mesaj veya e-posta gibi farklı alanlara gönderilen şifrelerle güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Kullanıcılar parolalarının olduğu hesaplara erişebilmek için sanal ana anahtarı bilmesi gerekiyor. Bu anahtar girildikten sonra oluşturulan parola yazılıyor. Son olarak çoklu doğrulamayla parola yöneticisindeki hesaba erişilebiliyor.