Parmak izi sensörlü akıllı asma kilit

Kullanıcılar kullanımı karmaşık akıllı ürünler yerine daha basit ürünleri kullanmayı tercih ediyor. Bunların son örneği CES 2018'de tanıtılan akıllı asma kilitler. Bu asma kilitler anahtar ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve parmak izi ile çalışıyor. Doğal olarak bu asma kilitleri açmak eski asma kilitlere göre daha zor oluyor. TappLock'un akıllı fonksiyonları bluetooth sayesinde sağlanıyor. Bluetooth üzerinden cep telefonları ile bağlantı sağlayan kilit bu sayede 200'e kadar parmak izini hafızasında tutup, istenen zaman aralıklarında erişim hakkı sunabiliyor.

Su geçirmez olarak tasarlanan cihaz, aynı zamanda birinin kilidi kesmeye çalıştığında ise alarm veriyor. Ürün 3 yıla kadar dayanabilen bir bataryaya sahip. Batarya bittiğinde ise tekrardan şarj edebiliyorsunuz. Şarjı bittiğinde ürün kapalı ise kapalı kalmaya devam ediyor ve tekrar şarj olabildiğinde açılıyor.