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    Parmak çocuk Umut, 18’inci yaşını kutladı

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    29.12.2017 - 10:46 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Nürnberg kentinde 18 Aralık 1999 yılında, beş aylık iken 450 gram ve 28 santimetre boyunda doğan mucize çocuk Umut Öztürk, 18 yaşını görkemli bir doğum günü partisiyle kutladı.

    SELMA ve Bayram Öztürk çiftinin oğulları Umut, doğumdan sonraki bir yılını hastanede yoğun bakımda ve çeşitli operasyonlarla geçirdi. Doktorların da çabasıyla yaşama tutunmayı başaran Umut, şimdi büyüdü ve delikanlı oldu. Umut, 18’inci yas günün Gençlik Merkezi’nde düzenlediği bir partiyle kutladı.

    Evinden son derece şık bir takım elbiseyle çıkan Umut, Gençlik Merkezi’ne ablaları Meltem ve Selin’in kolları arasında geldiği. Umut, Gençlik Merkezi’nde meşalelerle karşılandı. Salonda ilk dansını annesi Selma Öztürk ile yapan Umut, davetliler tarafından uzun uzun alkışlandı. Anne Selma Öztürk, göz yaşlarını tutamadı.
    Baba Bayram Öztürk ise çok zorluklarla karşılaştıklarını söyledi ve “Yaşadıklarımı yazacak olsam kitaplara sığmaz” dedi. Bayram Öztürk davete katılan herkese teşekkür etti.

    Parmak çocuk Umut, 18’inci yaşını kutladıUmut, ilk dansını annesi Selma Öztürk ile yaptı.

    Parmak çocuk Umut, 18’inci yaşını kutladıUmut, partiye gelişinde meşalelerle karşılandı.

    Parmak çocuk Umut, 18’inci yaşını kutladıUmut 1 yaşına girdiğinde de Hürriyet’te haber olmuştu.

    Etiketler: Umut Öztürk , PARMAK ÇOCUK , 18 yaşınDA , Almanya
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