Parmak çocuk Umut, 18’inci yaşını kutladı

SELMA ve Bayram Öztürk çiftinin oğulları Umut, doğumdan sonraki bir yılını hastanede yoğun bakımda ve çeşitli operasyonlarla geçirdi. Doktorların da çabasıyla yaşama tutunmayı başaran Umut, şimdi büyüdü ve delikanlı oldu. Umut, 18’inci yas günün Gençlik Merkezi’nde düzenlediği bir partiyle kutladı.

Evinden son derece şık bir takım elbiseyle çıkan Umut, Gençlik Merkezi’ne ablaları Meltem ve Selin’in kolları arasında geldiği. Umut, Gençlik Merkezi’nde meşalelerle karşılandı. Salonda ilk dansını annesi Selma Öztürk ile yapan Umut, davetliler tarafından uzun uzun alkışlandı. Anne Selma Öztürk, göz yaşlarını tutamadı.

Baba Bayram Öztürk ise çok zorluklarla karşılaştıklarını söyledi ve “Yaşadıklarımı yazacak olsam kitaplara sığmaz” dedi. Bayram Öztürk davete katılan herkese teşekkür etti.

Umut, ilk dansını annesi Selma Öztürk ile yaptı.

Umut, partiye gelişinde meşalelerle karşılandı.

Umut 1 yaşına girdiğinde de Hürriyet’te haber olmuştu.