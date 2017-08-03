MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Parktaki asker uğurlamasında kan aktı

    Parktaki asker uğurlamasında kan aktı

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 11:43Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:48

    İstanbul Eyüp'te çocuk oyun alanının da bulunduğu parkta pompalıyla yere ateş açtı; 5 kişi yaralandı.

    Eyüp'te gençlerin asker uğurlamasında kan aktı. Kalabalık bir grup önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi'ndeki parkta bir araya geldi. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. yanlarındaki pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocukların bulunduğu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

    O anlar ise parkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Parktaki asker uğurlamasında kan aktı

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
    Hastanede tedavisi süren yaralılardan 10 yaşındaki Yıldızsu Unus'un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi. 

    Asker uğurlama konvoyu trafiği birbirine kattıAsker uğurlama konvoyu trafiği birbirine kattı

    2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

    Adanada asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştıAdana'da asker uğurlama konvoyundakiler polisle tartıştı

    Etiketler: asker uğurlaması , eyüp , yıldızsu unus
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri