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    Parkta dehşeti yaşamıştı... Hastanede şoke oldu...

    Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, (DHA)
    03 Ağustos 2017 - 12:13Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 12:13

    Samsun'da 2 kişiyi dövüp para ve cep telefonlarını gasp ettikten sonra, paylaşma konusunda anlaşmazlığa düşerek bıçaklı kavga eden 19 yaşındaki Doğukan Özkan Yılmaz ile 20 yaşındaki Furkan Üstün polis tarafından gözaltına alındı. Acil serviste polislere ifade veren gasp mağduru İbrahimcan Köse, sedyede Doğukan Özkan Yılmaz’ı görünce polislere yakalattı.

    İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki Muzaffer Önder Parkı’na gece gelen Doğukan Özkan Yılmaz ve askerden izne gelen arkadaşı Furkan Üstün, burada 42 yaşındaki Fikri Aksu’yu dövüp yaraladıktan sonra pantolonunun cebindeki içinde 20 lira, kredi kartları ve kimlikleri bulunan cüzdanı gasp edipÿ kaçtı. Yaralı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    YARIM SAAT SONRA AYNI PARKTA YİNE GASP

    Bu olaydan yarım saat sonra aynı parka gelen iki şüpheli parktan geçen 22 yaşındaki İbrahimcan Köse’yi durdurup sigara istedi. Sigarayı alan iki şüpheli Köse’yi dövüpÿcep telefonunu gasp edip yine kaçtı. Yaralı genç ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İki şüpheli İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’ne gelip gasptanÿelde ettikleri para ve cep telefonlarıÿ paylaşırken anlaşmazlığa düşünceÿaralarında kavga çıktı. Kavgada iddiaya gönre Furkan Üstün, Yılmaz’ı sağ bacağından yaraladı. Yaralanan şüpheli tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesi’ne gitti.

    GASP MAĞDURU TANIYIP YAKALATTI

    Bu sırada acil serviste polislere ifade veren gasp mağduru İbrahimcan Köse, sedyede Doğukan Özkan Yılmaz’ı görünce polislere yakalattı. Tedavisi tamamlanan Yılmaz, daha sonra gözaltına alındı. Diğer şüpheli de Canik İlçesi’nde bir parkta uyurken yakalandı. Asker olan Üstün inzibata teslim edildi.

    Polisteki ve inzibattaki işlemleri tamamlananÿiki şüpheli bugün ’darp’ ve ’geceleyin gasp’ suçundan adliyeye sevk edildi.

     

    Etiketler: Samsun , ilkadım , gasp , Hastane
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